Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 14: क्या रुक पाएगी 'धुरंधर 2' की सुनामी? 14वें दिन भी थिएटर्स में जमकर बरसे नोट

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' ने अपने ही पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की सबसे सफल बॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. रणवीर सिंह की फिल्म ने 14वें दिन इतिहास रच दिया है.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत कम ऐसी फिल्में आती हैं जो बॉक्स ऑफिस को अपना बना लेती हैं. 'धुरंधर 2' आज उसी जगह पर खड़ी है. फिल्म की दहाड़ केवल घरेलू बाजार तक नहीं है, बल्कि सात समंदर पार भी रणवीर सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह की रोंगटे खड़े कर देने वाली परफॉर्मेंस ने इस स्पाई-यूनिवर्स को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जहां पहुंचना किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए महज एक सपना था.

बॉलीवुड की नई सुल्तान बनी धुरंधर 2

अपने 14वें दिन के कलेक्शन के साथ 'धुरंधर 2' ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लग रहा था. फिल्म ने भारत में 911.79 करोड़ रुपये का नेट कारोबार कर लिया है. इस ऐतिहासिक आंकड़े के साथ इसने अपने ही प्रीक्वल 'धुरंधर' के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. अब आधिकारिक तौर पर 'धुरंधर 2' भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर-1 बॉलीवुड फिल्म बन गई है. बुधवार को भी फिल्म की चमक फीकी नहीं पड़ी और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक शाम तक इसने 24.06 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था, यह आंकडे बाद में बदल सकती है.

1400 करोड़ के पार ग्लोबल धमाका

अगर फिल्म की अब तक की कुल कमाई पर नजर डालें, तो आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं. 'धुरंधर 2' का अब तक का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 911.79 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1091.42 करोड़ पहुंच गया है. वहीं ओवरसीज मार्केट यानी विदेशों से फिल्म ने अब तक शानदार 358 करोड़ रुपये बटोरे हैं, जिसके चलते इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1435.41 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. फिल्म की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी इसने सोमवार से बुधवार तक औसतन 20-25 करोड़ का कारोबार बनाए रखा है.

फिल्म की अब तक की कमाई

फिल्म मे पहले हफ्ते में 674 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे वीकेंड पर भी इसने जबरदस्त कारोबार किया. फिल्म ने 10वें दिन 62.85 करोड़ और 11वें दिन 68.10 करोड़ की कमाई के बाद, वर्किंग डेज (सोमवार से बुधवार) में भी फिल्म ने औसतन 20-25 करोड़ के बीच का कारोबार जारी रखा है.

बाहुबली 2 और पुष्पा 2 को चैलेंज

'धुरंधर 2' अब भारत के उस क्लब का हिस्सा बन गई है जहां केवल रिजनल सिनेमा की फिल्मों का राज था. 900 करोड़ नेट क्लब में शामिल होने वाली यह तीसरी भारतीय फिल्म है. फिलहाल इस लिस्ट में 'पुष्पा 2' (1267.97 करोड़) पहले और 'बाहुबली 2' (1031 करोड़) दूसरे नंबर पर है. जिस तूफानी अंदाज में रणवीर सिंह की यह फिल्म आगे बढ़ रही है, माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यह 'बाहुबली 2' के लाइफटाइम रिकॉर्ड को पछाड़कर भारतीय सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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