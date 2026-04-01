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Box Office Collection: नहीं थम रहा Dhurandhar 2 का क्रेज, वर्किंग डेज में भी छाप रही खूब नोट; 14वें दिन की कमाई देख रह जाएंगे दंग

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 14: दर्शकों के सिर अभी भी 'धुरंधर 2' का खुमार चढ़कर बोल रहा है, जिसका सबूत लगातार करोड़ों में हो रही फिल्म की कमाई है. 14 दिनों में रणवीर सिंह की मूवी 900 करोड़ के करीब पहुंच गई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 1, 2026 6:27 AM IST

Box Office Collection: नहीं थम रहा Dhurandhar 2 का क्रेज, वर्किंग डेज में भी छाप रही खूब नोट; 14वें दिन की कमाई देख रह जाएंगे दंग
'धुरंधर 2' ने 14वें दिन कितने की कमाई की?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 14: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), राकेश बेदी (Rakesh Bedi) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) जैसे कलाकारों से सजी आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का खुमार 13 दिनों के बाद भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. मूवी रिलीज के पहले पेड प्रीव्यू से ही शानदार कलेक्शन कर रही है और 13 दिन बाद भी रणवीर सिंह की फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है, जिसका सबूत इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे रहा है. आइए जानते हैं 14वें दिन तक 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 14) ने कितने का कलेक्शन किया.

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रणवीर सिंह की फिल्म ने तोड़े कई रिकॉर्ड

आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू में ही 43 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया था. वहीं ओपनिंग डे पर इसने 102.55 करोड़ का कारोबार कर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए इसके बाद तो इसकी कमाई ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े और हर किसी को हैरान कर दिया.

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Dhurandhar 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

रणवीर सिंह की मूवी 'धुरंधर: द रिवेंज' ने दूसरे दिन 80.72 करोड़ रुपए की कमाई की. तीसरे दिन इसने वीकेंड का फायदा उठाते हुए 113.00 करोड़ का कारोबार कर डाला, चौथे दिन 114.85 करोड़, पांचवे दिन 65.00 करोड़, छठे दिन 56.60 करोड़, सातवें दिन 48.75 करोड़, आठवें दिन 49.70 करोड़, नौवें दिन 41.75 करोड़, दसवें दिन 62.85 करोड़ रुपए, ग्यारवें दिन 68.10 करोड़, बारहवें दिन 25.30 करोड़, तेरहवें दिन 27.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं चौदवें दिन सुबह 7 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 27.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. हालांकि, 14वें दिन के लेटेस्ट कलेक्शन के आंकड़े अभी सामने नहीं आए, लेकिन 13वें दिन की देर रात फिल्म ने 27.75 करोड़ की कमाई थी.

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'धुरंधर 2' ने 13 दिनों में कुल कितने की कमाई की?

रणवीर सिंह की फिल्म (Ranveer Singh Movie) 'धुरंधर 2' के 13 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात करें तो, इस मूवी ने 13वें दिन तक भारत में कुल 899.92 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, वहीं भारत में इसकी ग्रॉस कमाई 1,077.41 करोड़ रुपए हो गई है. वर्ल्डवाइड इसने 1,435.41 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. 13 दिनों में ही 1400 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली ये मूवी अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. हालांकि, अभी भी ये आमिर खान की 'दंगल' के रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाई है ऐसे में अब देखना ये है कि, क्या रणवीर सिंह की फिल्म 'दंगल' का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Box Office Collection Entertainment News Ranveer Singh