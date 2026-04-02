Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 15: 'धुरंधर 2' की बादशाहत बरकरार, दूसरे हफ्ते भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें 15 दिनों का कुल कलेक्शन

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने 15वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 929 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है. वर्किंग डे होने के बाद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया है. फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है.

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है, जहां से 1000 करोड़ का आंकड़ा बस कुछ ही कदम दूर है. फिल्म ने 15वें दिन यानी अपने दूसरे गुरुवार को कमाई के मामले में जबरदस्त धमाल मचाया है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह फिल्म तीसरे वीकेंड पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी? बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्तों तक सुनामी लाने के बाद, 'धुरंधर 2' की रफ्तार अब भी कम नहीं हुई है. फिल्म ने अपने 15वें दिन वर्किंग डे में भी बढ़िया कमाई की है. हालांकि, फिल्म पहले ही 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म का ताज अपने नाम कर चुकी है.

15वें दिन भी हुई जबरदस्त कमाई

रिलीज के 15वें दिन के शुरुआती रिपोर्ट और सैकनिल्क के डेटा के मुताबिक, गुरुवार रात 11 बजे तक फिल्म की कमाई 24 करोड़ से ज्यादा है. वहीं नेट कलेक्शन 17 करोड़ से ज्यादा रही. हालांकि रात के शो में ऑक्यूपेंसी बढ़ने की उम्मीद है, फिर भी जानकारों का मानना है कि दिन का कुल कमाई 25 करोड़ तक हो सकती है. फिल्म 15 दिनों में लगातार डबल डिजिट में कमाई कर रही है.

फिल्म की कुल कमाई

फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन अब 929.55 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म ओपनिंग के साथ ही लगातार जबरदस्त कमाई कर रही है. अब लोगों को इंतजार है कि कब 'धुरंधर 2' भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनती है. दिलचस्प बात यह है कि 'धुरंधर 2' अपने ही पहले पार्ट की तरह लगातार 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की डेली कमाई कर रही है.

दंगल Vs धुरंधर 2

रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है, ऐसे में लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं हैं कि क्या ये फिल्म आमिर खान के फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी. साल 2016 में आई 'दंगल' ने दुनियाभर में 2070 करोड़ रुपये कमाकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक नहीं टूट सका है. 'धुरंधर 2' फिलहाल 1500 करोड़ से थोड़ी पीछे है. इसका मतलब है कि आमिर खान को पछाड़ने के लिए रणवीर सिंह की फिल्म को अभी भी 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करनी होगी. हालांकि 'धुरंधर 2' की वर्तमान रफ्तार को देखते हुए यह मुश्किल नहीं लगता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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