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Dhurandhar 2 Box Office Collection day 16: दोपहर 12 बजे तक रणवीर सिंह की फिल्म ने छापे इतने नोट, सिनेमाघरों में मचा भौकाल

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 16: रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज को आज 16वां दिन हो चुका है. चलिए जानते हैं कि 16 दिनों में इस फिल्म ने कितनी कमाई कर डाली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 3, 2026 12:58 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection day 16: दोपहर 12 बजे तक रणवीर सिंह की फिल्म ने छापे इतने नोट, सिनेमाघरों में मचा भौकाल
Dhurandhar 2 box office

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 16: आदित्य धर नेफिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) बवाल काट दिया है. लोग लगातार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लाइन लगा रहे हैं. वहींअर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) जैसे सितारे भी फैंस की वाहवाही बटोर रहे हैं. यही वजह है जो समय के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई बढ़ती चली जा रही है. वर्ल्डवाइड तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 1500 करोड़ कमाने की कागार पर पहुंच चुकी है. जिसके बाद फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की जर अब 2000 करोड़ रुपए के क्लब पर होगी. वहीं इंडिया में भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के नाम का डंका बजा हुआ है. रिलीज के 16वें दिन भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' भी नोट छाप रही है. आज दोपहर12 बजे तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 3.64 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन जमा कर लिया है. आज इस फिल्म के करीब 4,537 शोज दिखाए जा रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कुल नेट कलेक्शन 940.96 करोड़ रुपए हो गई है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' को मिला गुड फ्राइडे का फायदा

फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. आज गुड फ्राइडे होने की वजह से सुबह से ही लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' देखने जा रहे हैं. शाम होते होते कमाई का ये सिलसिला बड़ सकता है. वैसे भी कल और परसों लोग वीकेंड मनाने वाले हैं. वीकेंड के मौके पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में उछाल आना तय है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की मेकर्स ने बड़े ही सोच समझकर सही समय चुनकर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज डेट का चुनाव किया है.

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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का टोटल कलेक्शन-
पेड प्रीव्यू- 43 करोड़
1 दिन- 102.55 करोड़
2 दिन- 80.72 करोड़
3 दिन- 113 करोड़
4 दिन- 114.85 करोड़
5 दिन- 65 करोड़
6 दिन- 56.60 करोड़
7 दिन- 48.75 करोड़
8 दिन- 49.70 करोड़
9 दिन- 41.75 करोड़
10 दिन- 62.85 करोड़
11 दिन- 68.10 करोड़
12 दिन- 25.30 करोड़
13 दिन- 32.62 करोड़
14 दिन- 24.06 करोड़
15 दिन- 21.30 करोड़
16 दिन दोपहर 12 बजे तक- 3.64

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फिल्म 'धुरंधर 2' की टोटल कमाई (आज 12 बजे तक)- 940.96 करोड़ रुपए

फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल

सोशल मीडिया पर लोग लगातार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में बात कर रहे हैं. हाल ये हो चुका है कि पाकिस्तान के लोगों ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई का आधा हिस्सा आदित्य धर से मांगना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि ये पैसे वो ल्यारी के भविष्य को सुधारने में लगाएंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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