Dhurandhar 2 BO Collection: 'धुरंधर 2' के तूफान के आगे थर्राया बॉक्स ऑफिस, कमाई देखकर फट जाएंगी आंखें

Dhurandhar 2 Box office worldwide collection: रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इस समय जमकर नोट छाप रही है. चलिए जानते हैं कि अब तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने कितना कलेक्शन जमा कर लिया है.

Dhurandhar 2 Box office worldwide collection: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर धूंआ उठा रखा है. ये फिल्म लगातार नोट छापने में लगी हुई है. इंडिया में तो धुरंधर 2 के नाम का डंका बज ही रहा है, साथ ही साथ दुनियाभर में भी ये फिल्म गदर काटे हुए है. वर्ल्डवाइड ये फिल्म 2000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है. अब तक धुरंधर 2 ने 1,492.17 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. अगर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रफ्तार ऐसी ही रही तो जल्द ही ये फिल्म 1500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. फिल्म का इंडिया में ग्रॉस 1,122.17 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है. इंडिया में धुरंधर 2 का टोटल नेट कलेक्शन 937.32 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. एक दिन में धुरंधर 2 के 302,789 शोज दिखाए जा रहे हैं. यही वजह है जो इस फिल्म की कमाई आसमान छू रही है. बीते दिन भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में तेजी देखने को मिली.

फिल्म 'धुरंधर 2' की अब तक छाप लिए हैं कितने नोट

रिलीज के 15वें दिन फिल्म 'धुरंधर 2' का ग्रॉस कलेक्शन 21.30 करोड़ रुपए और टोटल कलेक्शन 17.80 करोड़ रुपए जमा किया है. हनुमान जयंती का फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को पूरा फायदा मिला है. आज गुड फ्राइडे की छुट्टी पर भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की चांदी होने वाला है. माना जा रहा है कि लगातार मिली 3 छुटिटुयों के चलते फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की माई में तेजी देखने को मिलने वाली है. हालांकि रामायण के बज्ज ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की चमक को थोड़ा कम कर दिया है. बावजूद इसके लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखने सिनेमाघर जा रहे हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' के कलेक्शन की फुल रिपोर्ट

पेड प्रीव्यू- 43 करोड़ रुपए

1 दिन- 102.55 करोड़ रुपए

2 दिन- 80.72 करोड़ रुपए

3 दिन- 113 करोड़ रुपए

4 दिन- 114.85 करोड़ रुपए

5 दिन- 65 करोड़ रुपए

6 दिन- 56.60 करोड़ रुपए

7 दिन- 48.75 करोड़ रुपए

8 दिन- 49.70 करोड़ रुपए

9 दिन- 41.75 करोड़ रुपए

10 दिन- 62.85 करोड़ रुपए

11 दिन- 68.10 करोड़ रुपए

12 दिन- 25.30 करोड़ रुपए

13 दिन- 32.62 करोड़ रुपए

14 दिन- 24.06 करोड़ रुपए

15 दिन- 21.30 करोड़ रुपए

फिल्म 'धुरंधर 2' की टोटल कमाई- 937.32 करोड़ रुपए

फिल्म 'धुरंधर 2' का आगे क्या होगा अंजाम?

फिलहाल फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रफ्तार को रोकने वाला कोई भी नहीं है. इस समय बॉक्स ऑफिस पर कोई भी बड़ी फिल्म फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को टक्कर नहीं दे रही है. 18 अप्रैल तक भूत बंगला भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को परेशान नहीं करेगी. ऐसे में कहा जा सकता है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई की रफ्तार पर खास फर्क नहीं पड़ने वाला है. ये फिल्म ऐसे ही नोट छापती रहेगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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