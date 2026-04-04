Dhurandhar 2 Box Office Collection: 'पुष्पा 2' का ये रिकॉर्ड चकनाचूर करने निकले रणवीर सिंह, सिनेमाघरों में उड़ाया गर्दा

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 17: रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने इस समय सिनेमाघरों में बवाल मचाया हुआ है. चलिए जानते हैं कि अब तक इस फिल्म ने कितने नोट छाप डाले हैं.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 17: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने इस समय बवाल मचा रखा है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने हमजा बनकर ऐसी वापसी की है कि नोटों की बारिश होने लग गई. वहीं अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने भी सबका दिल लूट दिया है, आर माधवन (R Madhavan) के किरदार को तो लोग भुला ही नहीं पा रहे हैं. ये फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ही जादू है जो फिल्म ने 16 दिनों में वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली. आंकड़ों की बात की जाए तो, फिल्म के पेड प्रीव्यू ने 43 करोड़ जमा किए थे. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 1 दिन 102.55 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 80.72 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 113 करोड़ रुपए, चौथे दिन 114.85 करोड़ कमाए. वहीं पांचवे दिन ये आंकड़ा 65 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा, छठे दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 56.60 करोड़ रुपए, सातवें दिन- 48.75 करोड़ रुपए, आठवें दिन 49.70 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. नौवें दिन फिल्म ने 41.75 करोड़ रुपए कूट डाले.

फिल्म 'धुरंधर 2' का कहां तक पहुंचा कलेक्शन?

दसवें दिन फिल्म ने 62.85 करोड़ रुपए, ग्याहरवें दिन 68.10 करोड़ रुपए, बारहवें दिन 25.30 करोड़ रुपए, 13वें दिन 32.62 करोड़ रुपए कमाए हैं. 14 दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 24.06 करोड़ रुपए औ,पंद्रहवें दिन 21.30 करोड़ रुपए छापे. 16 दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई 25.81 करोड़ रुपए पर जाकर अटक गई. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कुल कमाई 959.34 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. आज हर हालत में ये फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा इंडिया में पार कर जाएगी. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'धुरंधर 2' वीकेंड का पूरा फायदा उठा रही है.

फिल्म 'धुरंधर 2' की पड़ी पुष्पा 2 पर नजर

समय के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' एक के एक बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी हुई है. अगर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रफ्तार ऐसे ही बनी रही तो ये फिल्म जल्द ही पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ डालेगी. पुष्पा 2 ने 16 दिनों में वर्ल्डवाइड 1742 रोड़ रुपए का बिजेस किया था. वहीं फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 1524 करोड़ तक जा पहुंची है. अगर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने थोड़ा सा दमखम दिखाया तो पुष्पा 2 का ये रिकॉर्ड रणवीर सिंह के नाम हो जाएगा. वहीं फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया है. फिल्म 'धुरंधर' ने 16 दिनों में 1307 करोड़ रुपए छापे थे. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' तो अपने पहले पार्ट से काफी आगे निकल गई है. माना जा रहा है कि वीकेंड पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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