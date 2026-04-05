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Dhurandhar 2 Box Office Collection: वीकेंड पर हमजा का तगड़ा वार, आंकड़ा हुआ 1500 के पार

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 17: रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' वर्ल्डवाइड खूब कमाई कर रही है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म की अब तक कुल कितनी कमाई हो गई है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 5, 2026 5:44 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection: वीकेंड पर हमजा का तगड़ा वार, आंकड़ा हुआ 1500 के पार
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 17: आदित्य धर ने साबित कर दिया है कि वो बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन फिल्ममेकर हैं. रातों रात आदित्य धर ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) जैसे सितारों की किस्मत को चमका दिया है. आज की तारीख में हर कोई आदित्य धर के साथ काम करना चाहता है. हर कोई धुरंधर जैसी फिल्म की तलाश में है. वहीं फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) इस समय नोट बटोरने में जुटी हुई है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. वर्ल्डवाइड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 1564.30 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. बीते दिन यानी शनिवार को इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 385.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है. वहीं इंडिया में भी फैंस के बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. रिलीज के 17वें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 25.65 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का क्या होने वाला है रविवार को हाल

शनिवार को फिल्म की कमाई में तेजी देखने को मिल रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि रविवार भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए खास हो सकता है. फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज के 18वें दिन खूब कमाई कर सकती है, अब ये तो हर किसी को पता है कि बॉक्स ऑफिस पर इस समय फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के अलावा कोई बड़ी फिल्म नहीं है. ऐसे में वीकेंड पर लोगों के पास फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के अलावा और कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं है. हालांकि 18 अप्रैल से अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने आ रहे हैं.

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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का टोटल कलेक्शन-
पेड प्रीव्यू- 43 करोड़
पहला दिन- 102.55 करोड़
दूसरा दिन- 80.72 करोड़
तीसरा दिन- 113 करोड़
चौथा दिन- 114.85 करोड़
पांचवा दिन- 65 करोड़
छठा दिन- 56.60 करोड़
सातवां दिन- 48.75 करोड़
आठवां दिन- 49.70 करोड़
नौवा दिन- 41.75 करोड़
दसवां दिन- 62.85 करोड़
ग्याहरवां दिन- 68.10 करोड़
बाहरवां दिन- 25.30 करोड़
तेहरवां दिन- 32.62 करोड़
चौदहवां दिन- 24.06 करोड़
पंद्रहवां दिन- 21.30 करोड़
सोहलवां दिन - 21.55 करोड़ रुपए
सत्रहवां दिन- 25.65 करोड़ रुपए

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फिल्म 'धुरंधर 2' की आमिर खान ने की तारीफ

18 अप्रैल से अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला के पेड रिव्यूज शुरू हो जाएंगे. इस बात का असर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई पर साफ दिखने वाला है, हालांकि ये समय आने में अभी थोड़ा समय बाकी है. हाल ही में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' देखी है. फिल्म देखते ही आमिर खान ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की खूब तारीफ की है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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