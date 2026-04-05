Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 18: 'धुरंधर 2' के आगे फीकी पड़ीं प्रभास और अल्लू अर्जुन की फिल्में? जानें दोपहर 1 बजे तक फिल्म ने कितनी की कमाई

रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म 'धुरंधर 2' अपने तीसरे हफ्ते में भी जिस रफ्तार से दौड़ रही है, उसने ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है. अब तो फिल्म 1000 करोड़ के आंकडे से बस चंद कदम पर है. बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सिर्फ 'धुरंधर 2' की गूंज है. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट में दम हो, तो फिल्म हफ्तों तक सिनेमाघरों से नहीं उतरती. फिल्म अब अपने 18वें दिन रविवार में पहुंच चुकी है, और इसकी कमाई के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहें हैं.
18वें दिन की कमाई का हाल
फिल्म को वीकेंड का सिधा फायदा हुआ है. फिल्म ने 18वें दिन करीब 9.13 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. जहां तीसरे हफ्ते में पहुंचने के बाद अक्सर फिल्में लाखों में सिमट जाती हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' अभी भी देश भर में करीब 2,923 शोज के साथ मजबूती से डटी हुई है. अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. 'धुरंधर 2' का अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन 994.15 करोड़ हो चुका है. वहीं, अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह 1,181.97 करोड़ के पार जा चुका है.
इन फिल्मों को छोड़ चुकी है पीछे
RRR, कल्कि 2898 AD और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्मों कोरणवीर की फिल्म पहले ही पीछे छोड़ चुकी है. अब नजरें प्रभास की 'बाहुबली 2' (1,030 करोड़) और अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' (1,234 करोड़) के रिकॉर्ड पर हैं. जिस हिसाब से फिल्म चल रही है, 1000 करोड़ का आंकड़ा तो आज पार कर लेगी. फिल्म को 1000 करोड़ी क्लब में शामिल होने के लिए सिर्फ 4 करोड़ की जरुरत है, जो शाम तक बहुत आसानी से हो जाएगा.
आखिर क्यों पागल हैं लोग इस फिल्म के लिए?
आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर है. रणवीर सिंह ने इसमें एक भारतीय जासूस का रोल निभाया है, जो दुश्मन के घर में घुसकर अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क को खत्म करता है. फिल्म में उनका 'हमजा अली माजरी' वाला ट्रांसफॉर्मेशन रोंगटे खड़े कर देने वाला है. सिर्फ रणवीर ही नहीं, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और यामी गौतम जैसे सितारों की मौजूदगी ने फिल्म को एक मल्टी-स्टारर विजुअल ट्रीट बना दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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