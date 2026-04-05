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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 18: 1000 करोड़ के क्लब में 'धुरंधर 2' की एंट्री, थर्ड संडे को हुई बंपर कमाई

Dhurandhar 2 Box Office: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने इतिहास रच दिया है. 1000 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 5, 2026 10:54 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 18: 1000 करोड़ के क्लब में 'धुरंधर 2' की एंट्री, थर्ड संडे को हुई बंपर कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

Dhurandhar 2 Collection: साल 2026 के 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई बॉलीवुड मूवी नहीं कर पाई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. दरअसल, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 18वें दिन 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है. 1000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली ये तीसरी मूवी बन गई है. इससे पहले साउथ की दो मूवीज इस क्लब में थीं. प्रभास की 'बाहुबली 2' और अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' इस क्लब में पहुंच गई है. आइए जानते है कि फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद तीसरे रविवार को कितनी कमाई की है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने रच दिया इतिहास

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की धमाकेदार कमाई जारी है. फिल्म ने थर्ड संडे यानी 5 अप्रैल को बंपर कमाई की है. इसका नतीजा हुआ की 1000 करोड़ रुपये क्लब में शमिल हो गई है. इससे पहले सिर्फ फिल्म 'बाहुबली 2' और फिल्म 'पुष्पा 2' ने 1000 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार किया था. अब फिल्म 'धुरंधर 2' तीसरे नंबर पर हो गई है. इसके साथ ही ये पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने ये जादुई आंकड़ा पार किया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बात थर्ड संडे यानी 18वें दिन 34.44 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इस तरह से फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन 1213.74 करोड़ रुपये हो गया और नेट कलेक्शन 1013.77 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 392 करोड़ रुपये कमाए हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का कुल यानी वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1605.74 करोड़ रुपये हो गया है. अभी तो फिल्म को सिर्फ 18 दिन हुए हैं और आने वाले दिनों में अच्छी कमाई की उम्मीद है.

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रणवीर सिंह की फिल्म को मिला अच्छा रिस्पॉन्स

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' में सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन जैसे सितारे भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए थे. फिल्म का डायरेक्शन आदित्य धर ने किया था. गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर 2' का पहला पार्ट यानी फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इसे भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' को इतना धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला है कि कई रिकॉर्ड टूट गए और ये पहली फिल्म बन गई है, जिसने 1000 करोड़ रुपये की कमाई की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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