ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 18: तीसरे संडे फिल्म ने रचा इतिहास, 1000 करोड़ी हुई ‘धुरंधर 2...

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 18: तीसरे संडे फिल्म ने रचा इतिहास, 1000 करोड़ी हुई ‘धुरंधर 2’, जानें अब तक की टोटल कमाई

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर वो गदर मचाया है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स धुआं हो गए हैं. सिर्फ 18 दिनों में 1000 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर यह पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने इस आंकड़े को छुआ है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 6, 2026 6:39 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 18: तीसरे संडे फिल्म ने रचा इतिहास, 1000 करोड़ी हुई ‘धुरंधर 2’, जानें अब तक की टोटल कमाई
Dhurandhar 2

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की गूंज है वो है 'धुरंधर 2'. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने वो कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं कर पाई थी. 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 18 दिनों के अंदर इतिहास रच दिया है. इसने न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि कमाई के नए रिका्ॅर्ड भी बनाए हैं. अभी तक भारत में 1000 करोड़ के क्लब पर सिर्फ साउथ की फिल्मों का कब्जा था.

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 18: 'धुरंधर 2' के आगे फीकी पड़ीं प्रभास और अल्लू अर्जुन की फिल्में? जानें दोपहर 1 बजे तक फिल्म ने कितनी की कमाई

'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' के बाद यह तीसरी ऐसी भारतीय फिल्म बन गई है, जिसने इस आंकड़े को पार किया है. लेकिन सबसे खास बात यह है कि 'धुरंधर 2' यह मुकाम हासिल करने वाली पहली बॉलीवुड (हिंदी) फिल्म बन गई है. रणवीर सिंह ने इस क्लब में एंट्री मारकर बॉलीवुड का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ दिया है. इस

Also Read
Dhurandhar Box Office Collection Day 17: तीसरे शनिवार को फिर चला रणवीर सिंह का जादू, 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर

तीसरे रविवार की बंपर कमाई

फिल्म की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रिलीज के 18वें दिन यानी 5 अप्रैल (तीसरे रविवार) को भी इसने सुस्ती नहीं दिखाई. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट बताती है कि इस रविवार को फिल्म ने 34.44 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. इसी धमाके के साथ फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 1013.77 करोड़ रुपये पहुंच गया. फिल्म ने तीसरे शुक्रवार को 21.55 करोड़ की कमाई की है. वहीं फिल्म ने तीसरे शनिवार को 25.65 करोड़ का कलेक्शन किया और रविवार को फिल्म ने 28.75 करोड़ का शानदार कारोबार किया है.

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 15: 'धुरंधर 2' की बादशाहत बरकरार, दूसरे हफ्ते भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें 15 दिनों का कुल कलेक्शन

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

सिर्फ देश में ही नहीं, सात समंदर पार भी 'धुरंधर 2' का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने विदेशों (ओवरसीज) से करीब 392 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. अगर हम फिल्म के कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 1605.74 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है. फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ 18 दिन हुए हैं और जिस तरह की भीड़ थिएटरों में दिख रही है, उसे देखकर लग रहा है कि अभी यह आंकड़ा और भी ऊपर जाएगा.

क्यों पसंद आ रही है फिल्म?

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. रणवीर सिंह के साथ-साथ सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे मंझे हुए कलाकारों ने फिल्म में जान फूंक दी है. आपको याद होगा कि साल 2025 में जब इसका पहला पार्ट 'धुरंधर' आया था, तब भी उसने जबरदस्त माहौल बनाया था. लेकिन पार्ट 2 ने तो उम्मीदों से कहीं आगे जाकर परफॉर्म किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Collection 1000 Crore Dhurandhar 2 Collection Day 18