Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 19: नहीं थम रही 'धुरंधर 2' की रफ्तार, तीसरे सोमवार को फिल्म ने की इतनी कमाई

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है. फिल्म ने 19वें दिन भी बहुत शानदार कमाई की है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब दुनिया भर में 1600 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है. यह मूवी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की जोड़ी ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा इतिहा लिख दिया है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा. उनकी हालिया रिलीज 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि कमाई के ऐसे रिकाॅर्ड बनाए हैं, जो बड़े-बड़े मेकर्स के लिए सपना होते हैं. इस फिल्म का लोगों में जबरदस्त क्रेज है. इस फिल्म के पहले पार्ट ने भी सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई की और कई रिकाॅर्ड बनाए हैं.

बॉक्स ऑफिस पर 19वें दिन का जलवा

आमतौर पर फिल्में दूसरे हफ्ते के बाद दम तोड़ देती हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' की कहानी कुछ अलग ही है. फिल्म ने अपने 19वें दिन यानी तीसरे सोमवार को भी 10 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है. जिससे यह साफ साबित होता है कि इसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा. यह लगातार 19 दिनों तक डबल डिजिट में कमाई करने वाली रेयर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है.

फिल्म ने कितनी की कमाई

फिल्म ने घरेलू और ग्लोबल दोनों लेवल पर तहलका मचाया हुआ है. सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1023.77 करोड़ की कमाई की है. वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस फिल्म ने 1617.72 करोड़ का कलेक्शन किया है. इस आंकड़े के साथ 'धुरंधर 2' अब भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में शुमार हो गई है. ग्लोबल लेवल पर यह अब केवल 'दंगल', 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' जैसी फिल्मों से पीछे रह गई है.

आदित्य धर का डायरेक्शन

निर्देशक आदित्य धर ने 'धुरंधर' और अब 'धुरंधर 2' के जरिए खुद को एक विजनरी डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर लिया है. जहां 'धुरंधर' ने 1300 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था, वहीं इसके सीक्वल ने उस आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है. फिल्म की सफलता का श्रेय आदित्य धर के शानदार स्क्रीनप्ले और निर्देशन को जाता है, जिसकी तारीफ न केवल फैंस बल्कि बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी कर रही हैं.

सितारों से सजी महफिल

फिल्म की सफलता में इसके कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है. रणवीर सिंह की एक्टिंग के साथ-साथ संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं. साथ ही सारा अर्जुन, राकेश बेदी और गौरव गेरा जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने इस फिल्म को सभी लोगों के लिए स्पेशल बना दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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