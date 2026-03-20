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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन भी गरजी 'धुरंधर 2', इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ी हुई फिल्म

Ranveer Singh Film Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने दूसरे दिन जबरदस्त कमाई की है. ये फिल्म दूसरे दिन ही 200 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 20, 2026 11:11 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन भी गरजी 'धुरंधर 2', इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ी हुई फिल्म
फिल्म धुरंधर 2 ने दूसरे दिन जबरदस्त कमाई की है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के जरिए बॉक्स ऑफिस पर जलजला लेकर आए हैं. इस फिल्म ने पहले दिन कमाई की जो शुरुआत की थी, वही दूसरे दिन भी बरकरार रखी है. फिल्म' धुरंधर 2' ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. वहीं, दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक करीब 75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. फिल्म पेड प्रीव्यू शोज से 43 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस तरह से फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह फिल्म ने दो दिनों में कितनी कमाई की है.

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फिल्म' धुरंधर 2' को दूसरे दिन भी मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी. इस फिल्म के लिए 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शोज रखे गए थे, जिसमें फिल्म ने जबरदस्त कमाई की. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म' धुरंधर 2' ने दूसरे दिन रात 11 बजे तक भारत में 74.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह से फिल्म का कलेक्शन 220.25 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म ने पेड प्रीव्यू में 43 करोड़ रुपये तो पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह की फिल्म' धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 300 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म की कमाई से मेकर्स गदगद हैं.

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फिल्म' धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर किया था कमाल

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म' धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन से सजी इस फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया था. फिल्म ने भारत में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा तो वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया था. फिल्म' धुरंधर' की कहानी देखने के बाद लोग इसके दूसरे पार्ट फिल्म' धुरंधर 2' को देखने के लिए बेसब्र हो रहे थे.

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फिल्म' धुरंधर 2' में दिखाई गई हमजा अली मजारी की पुरानी कहानी

फिल्म' धुरंधर' में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मजारी पर फोकस किया गया था, जो पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए गया था. जबकि असल में हमजा अल मजारी भारत का जसकीरत सिंह रंगी है. फिल्म' धुरंधर 2' में दिखाया गया है कि जसकीरत सिंह रंगी क्यों हमजा अल मजारी बना और किस मकसद से पाकिस्तान गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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