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Dhurandhar 2 Day 21 Collection: 'धुरंधर 2' की आंधी में उड़े बड़े-बड़े सूरमा, लेकिन अब भी ये 3 फिल्में हैं सबसे बड़ी चुनौती

Dhurandhar 2 Box Office Collection: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' कमाई के मामले में लगातार एक के बाद एक सूरमाओं के रिकॉर्ड ध्वस्त करती जा रही है, लेकिन अभी भी इसके सामने 3 फिल्में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 8, 2026 11:32 PM IST

Dhurandhar 2 Day 21 Collection: 'धुरंधर 2' की आंधी में उड़े बड़े-बड़े सूरमा, लेकिन अब भी ये 3 फिल्में हैं सबसे बड़ी चुनौती
'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 21: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तभी से बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ इसी का राज चल रहा है. रिलीज के बाद से ही रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का 'धुरंधर' अवतार का जादू दर्शकों पर इस कदर छाया की रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन थिएटर्स में इसका शोर अब भी वैसा ही है जैसा पहले दिन था. 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Box Office Collection) ने महज तीन हफ्तों में कमाई के वो रिकॉर्ड्स बनाए, जिन्हें बनाने में बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को सालों लग जाते हैं. आलम यह है कि, रणवीर की इस आंधी में बॉलीवुड और साउथ की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं, लेकिन अभी भी नंबर वन बनने के लिए इसके आगे 3 फिल्में इसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.

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Dhurandhar 2 के सामने ये 3 तीन फिल्में हैं बड़ी चुनौती

गौरतलब है कि, रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' ने 21 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 1642 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी ये चौथे स्थान पर है. कमाई के मामले में देश की नंबर वन फिल्म बनने में अभी भी इसके आगे 3 फिल्में बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है, जिसमें तीसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन की 1800 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 'पुष्पा 2' है, दूसरे नबंर पर प्रभास की 'बाहुबली 2' 1810.6 करोड़ के कलेक्शन के साथ बनी हुई है. वहीं पहले नबंर पर आमिर खान की फिल्म 'दंगल' 2,200 करोड़ की कमाई के साथ राज कर रही है.

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नंबर वन बनने के लिए 'धुरंधर 2' को कितने करोड़ चाहिए?

ऐसे में रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को अगर देश की नंबर वन फिल्म का ताज अपने सिर सजाना है और आमिर खान की 'दंगल' से आगे निकलना है तो इसे 558 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी.

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Dhurandhar 2 ने 21 दिन कितने का कलेक्शन किया?

गौरतलब है कि, आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए 21 दिन हो चुके हैं और इसने अब तक कई सूरमाओं को रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. वहीं अगर बात करें इसके 21वें दिन के कलेक्शन की तो इसने तीसरे बुधवार यानी 21वें दिन 7.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और इसी के साथ फिल्म की 21 दिनों की कमाई 1,041.27 करोड़ रुपए हो चुकी है.

Dhurandhar 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना है ?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' का 21 दिनों में भारत में नेट कलेक्शन 1,041.27 करोड़ रुपए रहा और ग्रॉस कलेक्शन 1,246.67 करोड़ रुपए हुआ है. वहीं अगर बात करें दुनिया भर की कमाई की तो, 1,650.67 करोड़ रुपए हो चुकी है. इन आंकड़ों के मुताबिक, आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' कमाई के मामले में अभी चौथे नंबर है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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