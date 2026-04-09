Box Office पर फुस्स हुई Dhurandhar 2? 22वें दिन थमने लगी रफ्तार, 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ना हुआ सपना!

Dhurandhar 2 Box Office Collection: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीज के दिन से जबरदस्त कमाई कर रही है, लेकिन अब इसके कलेक्शन की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही हैं. 22वें दिन की कमाई देखकर लगता है कि, 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ना अब सपना बनकर रह जाएगा.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 22: आदित्य धर (Aditya Dhar) की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर : द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने ओपनिंग डे से लेकर दो हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए सिनेमाघरों में सुनामी ला दी थी, लेकिन 22वें दिन आते-आते 'धुरंधर 2' की सांसें फूलती नजर आ रही हैं. रिलीज के बाद से ही रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की ये मूवी जिस तरह से कमाई कर रही थी, उससे ट्रेड एनालिस्टों को उम्मीद थी कि, ये अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) के रिकॉर्ड को मटियामेट कर देगी, लेकिन 22वें दिन के आंकड़ें मेकर्स की रातों की नींद उड़ा सकते हैं. क्योंकि अब आदित्य धर की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 22) की रफ्तार थमती नजर आ रही है.

पहले और दूसरे हफ्ते कितना रहा 'धुरंधर 2' का कलेक्शन?

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस महज 7 दिनों में ही 674.17 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली थी. हालांकि, दूसरे सफ्ता इसकी कमाई घटकर 263.65 करोड़ रुपए हो गई, वहीं तीसरा हफ्ता आते-आते फिल्म की कमाई 100 करोड़ रुपए तक आ पहुंची है.

22 वें दिन Dhurandhar 2 का कितना रहा कलेक्शन?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने बुधवार यानी 21वें दिन 7.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं 22वें दिन यानी गुरुवार को आए आंकड़ों में फिल्म के कलेक्शन और भी गिरावट देखने को मिली है. तीसरे हफ्ते यानी 22वें दिन 'धुरंधर 2' की कमाई 7.15 करोड़ रुपए ही देखी गई. हालांकि, फिल्म ने भारत में हजार करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. 22वें दिन तक के आंकड़ों के मुताबिक रणवीर सिंह की फिल्म ने भारत में अब तक 1,255.23 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

'धुरंधर 2' का अब तक का कुल कलेक्शन

'धुरंधर 2' के 22 दिन के कलेक्शन के मुताबिक, इसने अभी तक भारत में कुल 1,048.42 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, वहीं इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1,255.23 रुपए पहुंच चुका है. अगर बात करें वर्ल्डवाइड कमाई की तो ये 16 सौ करोड़ रुपए पार हो चुकी है. 'धुरंधर 2' ने 22 दिन में दुनियाभर में 1,665.23 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. ये आंकडे़ अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड से काफी कम है और अगर ऐसे ही 'धुरंधर: द रिवेंज' की कमाई में गिरावट होती रही तो, 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ना इसके लिए एक सपना बनकर रह जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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