वीकेंड आते ही 'धुरंधर 2' ने फिर पकड़ी रफ्तार, चौथे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर मचाया हाहाकार, कर डाली करोड़ों की कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की रफ्तार जहां सुस्त पड़ती दिखाई दे रही थी, वहीं वीकेंड आते ही ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ पड़ी और चौथे शनिवार के इसने फिर बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 24: 'बाजी राव मस्तीन', 'पद्मावत' और 'गोलियों की रास लीला: राम लीला' जैसे फिल्मों में अपनी एक्टिंग से हर किसी को हैरान करने वाले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) से बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रहे हैं. जिधर देखो बस उन्हीं की फिल्म की बात हो रही है. 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई 'धुरंधर 2' की कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Collection) से हर कोई हैरान है. अब तक इसने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड धरासाई कर दिए हैं. हालांकि, बीच में इसके कलेक्शन में सुस्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन वीकेंड आते ही ये एक बार फिर से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ पड़ी है.

वीकेंड पर ऊपर पहुंचा 'धुरंधर 2' की कमाई का ग्राफ

रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे शनिवार को फिल्म ने एक बार फिर से वही जादू दोहराया है, जिसने शुरुआती दिनों में सिनेमाघरों में हलचल मचाई थी. जहां 21वें दिन से मूवी की कमाई में गिरावट देखी जा रही थी, वहीं वीकेंड के आते ही एक बार फिर से दर्शकों की भारी भीड़ ने थिएटरों का रुख किया, जिससे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Total Collection) की कमाई का ग्राफ एक बार फिर ऊपर की तरफ जा पहुंचा. आइए जानते हैं 24वें दिन फिल्म ने कितने की कमाई की.

24वें दिन Dhurandhar 2 का कितना रहा कलेक्शन?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 24) ने 24वें दिन यानी चौथे शनिवार को 13.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. वहीं इसके पहले 23वें दिन इसकी कमाई 7 करोड़ रुपए थी और 22वें दिन 7.15 करोड़ रुपए ही हुई थी. हालांकि, 24वें दिन इसके कलेक्शन में एक बार फिर से उछाल देखा गया है.

Week 1- 674.17 करोड़ रुपये

674.17 करोड़ रुपये Week 2- 263.65 करोड़ रुपये

263.65 करोड़ रुपये Week 3- 110.60 करोड़ रुपये

110.60 करोड़ रुपये Day 23- 7.00 करोड़ रुपये

7.00 करोड़ रुपये Day 24- 13.50 करोड़ रुपये

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' के 24 दिनों के कलेक्शन के हिसाब से भारत में इसका टोटल नेट कलेक्शन 1,068.92 करोड़ रुपए हो गया है. इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,279.80 रुपए करोड़ हो चुका है. वहीं अगर रणवीर सिंह की फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो, वो 1,691.30 करोड़ रुपए पहुंच चुका है.

मालूम हो कि, 'धुरंधर 2' साल 2025 में रिलीज हुई 'धुरंधर' का सीक्वल है, जिसमें दिखाय गया था कि कैसे हमजा पाकिस्तान के ल्यारी में एक बलूच गैंग में घुसपैठ करके एक आतंकी संगठन को खत्म करता है. वहीं इसके सीक्वल में बैक स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे हालात की वजह से जसकीरत, हमजा बन जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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