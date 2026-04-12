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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 24: चौथे शनिवार को 'धुरंधर 2' ने दिखाया जलवा, करोड़ों का कलेक्शन कर रही रणवीर सिंह की फिल्म

आदित्य धर की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. रिलीज के 24 दिन बाद भी रणवीर सिंह की यह फिल्म 'डकैत' जैसी नई फिल्मों को पछाड़ते हुए डबल डिजीट में करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है. 

By: Shreya Pandey  |  Published: April 12, 2026 6:37 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 24: चौथे शनिवार को 'धुरंधर 2' ने दिखाया जलवा, करोड़ों का कलेक्शन कर रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नई कहानी लिखते हुए 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के सभी पुराने रिकाॅर्ड को तोड़ दिया है. फिल्म की रिलीज को 24 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सिनेमाघरों में इसकी गूंज अभी भी थमी नहीं है. जहां अन्य नई फिल्में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जूझ रही हैं, वहीं रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर. माधवन की यह स्टार-स्टडेड फिल्म एक दीवार बनकर खड़ी है. 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी यह फिल्म अब भारतीय बॉक्स ऑफिस का एक नया इतिहास बन चुकी है.

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नई फिल्म से ज्यादा कर रही कमाई

हाल ही में रिलीज हुई मृणाल ठाकुर की अवेटेड फिल्म 'डकैत' का सीधा मुकाबला 'धुरंधर 2' से था, लेकिन नतीजे उम्मीद से अलग रहे. रिलीज के बाद 'डकैत' को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. फिल्म ने नई फिल्म डकैत के सामने भी डबल डिजीट में कमाई कर रही है. नई रिलीज फिल्मों को छोड़ लोग इस फिल्म को ही पसंद कर रहें हैं. जबकि 'धुरंधर 2' अपनी पकड़ मजबूती से बनाए हुए है. 11 अप्रैल यानी रिलीज के 24वें दिन 13.50 करोड़ की कमाई की. 24वें दिन भी इतनी शानदार कमाई करने के बाद यह साफ हो गया कि दर्शकों के लिए आज भी यह फिल्म पहली पसंद वही है. फिल्म

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फिल्म की शानदार कमाई

'धुरंधर 2' केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फिल्म ने कमाई के नए रिकाॅर्ड बनाई है. 1000 करोड़ की कमाई के बाद यह फिल्म अब उन फिल्मों में शामिल हो गई है, जिन्होंने रिलीज के 24वें दिन भी अपनी धाक जमाए रखी है. फिल्म ने चौथे शुक्रवार यानी 23वें दिन 7 करोड़ की कमाई और 22 दिन फिल्म ने 7.15 करोड़ का कलेक्शन किया है. अब नजर फिल्म के चौथे रविवार यानी 25 वें दिन के कलेक्शन पर टिकी है. क्या फिल्म रविवार को डकैत से ज्यादा कमाई कर पाएगी?

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पहले हफ्ते रिकाॅर्डतोड़ कमाई

फिल्म के सफर पर गौर करें तो शुरुआती दो हफ्तों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा. फिल्म ने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 263.65 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कमाई की. वहीं तीसरे हफ्ते में भी फिल्म का ग्राफ ऊपर की ओर ही रहा है. चौथे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी, फिल्म रोजाना करोड़ों में कलेक्शन कर रही है. अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गजों के एक्टिंग और आदित्य धर के निर्देशन ने इसे एक 'मस्ट-वॉच' फिल्म का दर्जा दिला दिया है. जो दर्शकों को बार-बार सिनेमाघर खींच ला रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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