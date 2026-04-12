Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 25: 'धुरंधर 2' कर रही छप्परफाड़ कमाई, 1100 करोड़ी होने के करीब पहुंची फिल्म

Dhurandhar 2 Collection: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 1100 करोड़ रुपये की कमाई की तरफ बढ़ चुकी है. इस फिल्म ने फोर्थ संडे को जमकर कमाई की है.

Dhurandhar 2 Box Office: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. इस फिल्म के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ना दूसरी मूवीज के लिए चट्टान के समान होगा. ये फिल्म जल्द ही हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपये के क्लब की शुरुआत करने वाली है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने फोर्थ संडे को बंपर कमाई की है. डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म की 25वें दिन की कमाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका क्रेज कम नहीं हुआ है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' शुरू करेगी 1100 करोड़ रुपये का क्लब

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को रिलीज के 25 दिन बाद लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं. ये फिल्म लगातार मेकर्स की तिजोरियों को भरने में जुटी है. इस फिल्म के सामने कई मूवीज रिलीज हुईं लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने चौथे रविवार यानी 25वें दिन 14.75 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 1083.67 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इससे पता चलता है कि ये आने वाले सप्ताह में 1100 करोड़ रुपये का नया क्लब शुरू करने वाली है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फोर्थ संडे को 4 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 1712.98 करोड़ रुपये पहुंच गई है. गौरतलब है कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और 16 अप्रैल को पेड प्रीव्यू रखे गए हैं. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के सामने अभी चार दिन बंपर कमाई करने का मौका है.

आदित्य धर ने बनाई बेहतरीन फिल्में

डायरेक्टर आदित्य धर ने साल 2025 में 5 दिसंबर को फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज किया था, जिसने बंपर कलेक्शन किया था. अब बीती 19 मार्च, 2026 को फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में आई और छप्परफाड़ कमाई कर रही है. आदित्य धर ने बेहतरीन फिल्में बनाकर इंडियन सिनेमा को एक अलग गति दी है. फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज उनके काम की तारीफ कर रहे हैं. इन दिनों मूवीज की कहानी के साथ ही सितारों ने जबरदस्त अदाकारी दिखाई है. फिल्मों में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, आर माधवन, दानिश पंडोर, गौरव गेरा, सौम्या टंडन जैसे कलाकार नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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