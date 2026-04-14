Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 26: चौथे सोमवार को रणवीर सिंह की फिल्म ने दिखाया दम, इतनी करोड़ की हुई कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 26: आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर 1700 करोड़ रुपये का ग्लोबल आंकडा पार कर लिया है. इन 26 दिनों में रणवीर सिंह की जासूसी एक्शन-थ्रिलर ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.

आदित्य धर की जासूसी थ्रिलर 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में जो जलवा दिखाया है, वो वाकई में बॉक्स ऑफिस के इतिहास में दर्ज हो गया है. 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने शुरुआत से ही कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को धराशायी करना शुरू कर दिया था. फिल्म की धमक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेड प्रीव्यू में ही इसने 43 करोड़ रुपये बटोर लिए थे, और जब फिल्म आधिकारिक रूप से पर्दे पर आई, तो पहले ही दिन 102.55 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सबको चौंका दिया.

क्या है फिल्म की कहानी?

रणवीर सिंह की जबरदस्त एक्टिंग और आदित्य धर के धांसू निर्देशन ने इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है. कहानी एक ऐसे भारतीय जासूस की है जो पाकिस्तान के लियारी में एक बेहद खतरनाक मिशन पर निकलता है. वहां के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क में घुसपैठ करना और धीरे-धीरे पूरे गैंग को तबाह करके खुद लियारी का किंग बन जाना. यह सब देखना दर्शकों के लिए एक अलग ही रोमांच रहा है. फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और संजय दत्त जैसे सितारों की मौजूदगी ने इसमें जान फूंक दी है.

फिल्म ने 26वें दिन की इतनी कमाई

हालांकि, हर बड़ी फिल्म का एक दौर होता है, और 'धुरंधर 2' भी अब अपने सफर के उस पड़ाव पर है जहां कमाई थोड़ी धीमी हो रही है. चौथे रविवार तक फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई करके सबको हैरान कर रखा था, लेकिन 26वें दिन यानी सोमवार को कमाई का गणित बदल गया. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को फिल्म की कमाई सिमटकर 5.20 करोड़ रुपये पर आ गई है. यह आंकड़ा भले ही पिछले दिनों की तुलना में कम लग रहा हो, लेकिन एक महीने से भी ज्यादा समय से स्क्रीन पर डटी हुई फिल्म के लिए यह भी कम नहीं है.

फिल्म का टोटल कलेक्शन

अब अगर इसके कुल आंकड़ों पर नजर डालें, तो फिल्म ने भारत में ही 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसका नेट इंडिया कलेक्शन अब 1088.62 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1302.24 करोड़ रुपये के पार निकल गया है. दुनियाभर की बात करें तो यह फिल्म 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. दिसंबर 2025 में आए पहले पार्ट की अपार सफलता के बाद, 'धुरंधर 2' ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय दर्शक अब बड़े पैमाने की जासूसी फिल्मों को कितना पसंद कर रहे हैं.

रणवीर सिंह के करियर की फिल्म

फिल्म का सफर लंबा रहा है और अब यह धीरे-धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है. रणवीर सिंह के करियर की यह सबसे सफल फिल्म साबित हो चुकी है और आदित्य धर की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसे छूना अब दूसरी फिल्मों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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