Dhurandhar 2 Box Office collection day 26: क्या रणवीर सिंह की फिल्म जल्द ही तोड़ देगी 'पुष्पा 2' का ऑल-टाइम रिकॉर्ड?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच रही है. 27 दिनों के बाद भी फिल्म का जलवा कम नहीं हुआ है और अब यह अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में है.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में रिलीज होने के साथ ही तहलका मचाया है. फिल्म को रिलीज हुए अब करीब एक महीना पूरा होने वाला है, और इतने लंबे समय के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. हालांकि, चौथे हफ्ते की शुरुआत के साथ फिल्म की रफ्तार में थोड़ी कमी जरूर आई है. लेकिन इसके बावजूद आंकड़े इतने बड़े हैं कि सुनकर होश उड़ जाएं.

बॉक्स ऑफिस का हाल-चाल

अगर बात करें 26वें दिन की, तो चौथे सोमवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई. फिल्म ने करीब 5.20 करोड़ रुपये कमाए. अगर हम इसके पिछले दिनों से तुलना करें, तो यह गिरावट करीब 64% है, लेकिन फिल्म अभी भी पूरे देश में 10 हजार से ज्यादा शोज में लगी हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. वहीं, 27वें दिन की शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने 0.80 करोड़ रुपये की और कमाई की है. अब तक अगर कुल भारत की बात करें, तो फिल्म का नेट कलेक्शन 1,089.42 करोड़ रुपये के पार निकल चुका है, जो वाकई में एक शानदार आंकड़ा है.

'पुष्पा 2' को टक्कर देने की तैयारी

इस वक्त 'धुरंधर 2' दुनिया भर में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. फिल्म के फैंस की निगाहें अब एक ही चीज पर टिकी हैं कि क्या यह 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? 'पुष्पा 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 1,742 करोड़ रुपये है. 'धुरंधर 2' की टीम जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही यह फिल्म 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़कर लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाएगी. 'दंगल' और 'बाहुबली 2' जैसे दिग्गजों के बाद अब 'धुरंधर 2' का नाम इस लिस्ट में जुड़ना तय माना जा रहा है.

फिल्म क्यों है इतनी खास?

इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि इसने गल्फ देशों और चीन जैसे बड़े बाजारों की मदद लिए बिना 1,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक जासूसी थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह के साथ-साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकार हैं. इस फिल्म ने रणवीर सिंह के करियर को नई ऊंचाई दी है. वहीं अब 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी ग्लोबल लेवल पर 3,000 करोड़ रुपये की क्लब में शामिल हो गई है.

चौथे हफ्ते में 'डकैत' जैसी कुछ और फिल्में भी रिलीज हुई थीं, जिन्हें अच्छे रिव्यू मिले, लेकिन 'धुरंधर 2' की आंधी के सामने वे टिक नहीं सकीं. आने वाले दिनों में यह देखना बहुत रोमांचक होगा कि यह फिल्म और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है. वैसे, एक महीने तक लगातार थिएटर्स में मजबूती से खड़े रहना ही अपने आप में एक जीत है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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