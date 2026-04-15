Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 28: थमने का नाम नहीं ले रही 'धुरंधर 2' की रफ्तार, 28वें दिन भी करोड़ों में खेल गई फिल्म

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर 28वें दिन भी राज कर रही है. तीसरा हफ्ता बीतने वाला है, लेकिन फिल्म की कमाई करोड़ों में है. आइए जानते हैं 28 दिनों में फिल्म का कितना कलेक्शन हुआ.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 28: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को थिएटर्स में रिलीज हुई पूरे 28 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका जादू दर्शकों के दिलों से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म के तीसरे हफ्ते के आखिर दिन भी दर्शको का उत्साह वैसे का वैसा ही है जैसा पहले दिन था और यही वजह है कि, रिलीज के 28वें दिन भी आदित्य धर की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस (Dhurandhar 2 Box Office Collection) पर बेहतर प्रदर्शन किया है. तो चलिए जानते हैं रणवीर सिंह की मूवी ने तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन कितने करोड़ (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 28) बटोरे और अब तक इसकी कुल कितनी कमाई हो चुकी है.

28वें दिन 'धुरंधर 2' ने कितना कलेक्शन किया?

पिछले 27 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के 28वें दिन की आंकड़ें सामने आ चुके हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मूवी ने तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन 4.77 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. वहीं इसके एक दिन पहले यानी 27वें दिन इसने 8.31 करोड़ रुपए की कमाई थी और 26वें दिन 6.18 करोड़ रुपए बटोरे थे. पिछले तीन दिनों के आंकड़ों को देखा जाए तो फिल्म की कलेक्शन में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन इसका कलेक्शन करोड़ों में ही है.

'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने किया 3000 करोड़ का कलेक्शन

'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के 28 दिनों के अब तक के कलेक्शन के साथ ही फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 1,099.72 करोड़ रुपए हो चुका है और ग्रॉस कलेक्शन 1,311.68 करोड़ रुपए है. वहीं अगर बात करें रणवीर सिंह के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो ये 1,727.93 करोड़ रुपए हो चुकी है. बता दें कि, आदित्य धर की 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी यानी 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने मिलकर ग्लोबल कलेक्शन के मामले में 3000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. वर्ल्डवाइड इतना बड़ा आंकड़ा पार करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म सीरीज बन गई है.

फिल्म की स्टारकास्ट

आपको बता दें आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह, संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, गौरव गेरा, आर. माधवन समेत कई पॉपुलर कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. वहीं इस फिल्म को हिंदी, तेलुग, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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