Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 3: रणवीर सिंह को मिली धमाकेदार ईदी, तीसरे दिन 300 करोड़ी हुई 'धुरंधर 2'

Dhurandhar 2 Crossed 300 Crore Rupees Collection: फिल्म 'धुरंधर 2' ने तीसरे दिन 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का बॉक्स ऑफिस पर जलजला देखने को मिल रहा है.

Ranveer Singh Film Dhurandhar 2 Collection: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बीते 19 मार्च यानी गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने पेड प्रीव्यू और तीन दिनों की कमाई से 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इससे पता चल रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' को बॉक्स ऑफिस पर कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म हर दिन ब्लॉकबस्टर मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ रही है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने तीसरे दिन कितना कलेक्शन किया है और अब तक कितने रुपये जोड़ लिए हैं.

बॉक्स ऑफिस पर जलजला लेकर आई फिल्म 'धुरंधर 2'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जलजला लेकर आई है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं. फिल्म ने पहले दिन ही 100 करोड़ रुपये की ज्यादा से कमाई की थी. अब रिलीज के बाद तीसरे दिन भी 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 80.72 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 113 करोड़ रुपये का का कलेक्शन किया है. वहीं, फिल्म ने 18 मार्च को पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह से फिल्म ने पेड प्रीव्यू और तीन दिन दिनों में 339.27 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 501.04 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है.

रणवीर सिंह की फिल्म पहले वीकेंड पर कमा लेगी 450 करोड़ रुपये

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बना दिए हैं. ये पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने एक दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिल्म के कलेक्शन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म आने वाले रविवार को कमाई का नया रिकॉर्ड बनाएगी. फिल्म की बीते तीन दिन की कमाई के हिसाब से ये फिल्म पहले वीकेंड पर 450 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है. बताते चलें कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर' ने भारत में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा तो वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे. ये फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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