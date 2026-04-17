Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 30: 'भूत बंगला' के सामने ढेर हुई 'धुरंधर 2'? 30वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हुआ ये हाल

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को सिनेमाघरों में दस्तक दिए एक महीना पूरा हो चुका है. आइए जानते हैं मूवी का 30वें दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 30: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) पिछले 29 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. इसने अभी तक कई रिकॉर्ड्स को तोड़े-मरोड़े हैं, लेकिन शुक्रवार को जैसे ही अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने सिनेमाघरों में दस्तक दी, वैसे ही पूरा समीकरण बदल गया. एक तरफ जहां खिलाड़ी कुमार की मूवी ने पहले ही दिन 15 करोड़ रुपए की तूफानी ओपनिंग से हलचल मचा दी, वहीं दूसरी तरफ 'धुरंधर 2' की कमाई में भारी गिरावट देखी गई है. 30वें दिन फिल्म का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 30) देखकर एक बार को मेकर्स को भी तगड़ा झटका लगेगा.

जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि, 'धुरंधर 2' ने ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रखा है और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर उसका दबदबा बना हुआ है और गिरावट के बावजूद अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन 30वें दिन इसका कलेक्शन उम्मीद से ज्यादा नीचे गिर गया है. आइए जानते हैं कि, फिल्म ने 30वें दिन कितने का कलेक्शन किया.

30वें दिन कितना रहा 'धुरंधर 2' का कलेक्शन?

आपको बात दें कि, रणवीर सिंह की धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए 1 महीना हो चुका है और अब भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ में खेल रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 30वें दिन 2.70 करोड़ रुपए की कमाई की है. वहीं इसके पहले 29वें दिन इसका कलेक्शन 4.05 करोड़ रुपए देखा गया था और 27वें दिन इसने 7.05 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. इस लिहाज से फिल्म के 30वें दिन के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है.

Dhurandhar 2 का अब तक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

अभी तक के सामने आंकड़ो के हिसाब से रणवीर सिंह की फिल्म ने 30 दिनों में भारत में कुल 1,105.82 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,323.73 रुपए है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो वो 17 सौ के पार है. बता दें कि, 30 दिनों में दुनियाभर में धुरंधर 2 ने 1,741.73 करोड़ रुपए की कमाई की है.

फिल्म की स्टारकास्ट

आपको बता दें आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह, संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, गौरव गेरा, आर. माधवन समेत कई पॉपुलर कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. वहीं इस फिल्म को हिंदी, तेलुग, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more