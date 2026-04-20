Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 32: 'धुरंधर 2' ने छीनी अल्लू अर्जुन से गद्दी, बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 32: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आदित्य धर निर्देशित यह स्पाई थ्रिलर अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. अब इसकी सीधी टक्कर 'बाहुबली 2' से है.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में समय-समय पर ऐसी फिल्में आती हैं, जो कमाई के सारे रिकाॅर्ड बदल देती हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar: The Revenge) ने ठीक ऐसा ही कर दिखाया है. रिलीज के एक महीने बाद भी इस स्पाई थ्रिलर का जादू कम होने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म ने दुनिया भर में 1750 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक ऐसा रिकाॅर्ड बनाया है, जिसने बड़े-बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

पुष्पा का राज खत्म

इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2: द रूल' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. अब रणवीर सिंह की यह फिल्म भारत की 'ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग' फिल्मों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर काबिज हो गई है. इस समय इस लिस्ट में 'धुरंधर 2' से आगे केवल आमिर खान की 'दंगल' और एसएस राजामौली की 'बाहुबली: द कंक्लूजन' ही बची हैं.

बॉक्स ऑफिस पर बेमिसाल पकड़

फिल्म की सफलता का अंदाजा इसके घरेलू कलेक्शन से लगाया जा सकता है. रिलीज के पहले ही हफ्ते में फिल्म ने 674.17 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई की थी. दूसरे हफ्ते में 263.65 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 110.60 करोड़ बटोर कर फिल्म ने अपनी मजबूती साबित की. चौथे हफ्ते में भी 54.70 करोड़ का कलेक्शन आया. ताजा आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपने 32वें दिन यानी पांचवे रविवार को 5.20 करोड़ की कमाई की है, जिससे भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 1,116.67 करोड़ तक पहुंच गया है.

'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' एसएस राजामौली के रिकाॅर्ड को हिला पाएगी. 'बाहुबली 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1788 करोड़ है. आपको बता दें कि इस समय 'धुरंधर 2' 1756 करोड़ तक पहुंच चुकी है. यानी बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इसे मात्र 32 करोड़ और चाहिए. हालांकि सोमवार से वर्किंग डेज शुरू होने के कारण कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन फिल्म की मौजूदा गति को देखते हुए यह रिकॉर्ड टूटना तय लग रहा है.

'भूत बंगला' की वजह से कम हुई कमाई

हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने 'धुरंधर 2' के स्क्रीन काउंट और कलेक्शन पर थोड़ा असर डाला है. बावजूद इसके, रणवीर सिंह की फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है. अच्छी बात यह है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, जिससे 'धुरंधर 2' को सिनेमाघरों में लंबी चलेगी. साथ ही, मेकर्स ने अभी इसे ओटीटी पर न लाने का फैसला किया है, जो इसके थिएटर कलेक्शन के लिए अच्छा फैसला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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