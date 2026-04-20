Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 33: रिलीज के 33वें दिन भी करोड़ों में खेल रही 'धुरंधर 2', अब तक कितनी हुई कमाई?

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंही की फिल्म 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए 33 दिन हो चुके हैं बावजूद इसके ये करोड़ों में खेल रही है. आइए जानते हैं 33 दिनों में मूवी ने कुल कितने का करोबार कर चुकी है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 33: हर महीने सिनेमाघरों में फिल्मों का रिलीज होना और उनका उतरना लगा रहता है, लेकिन सालों में कुछ ही ऐसी फिल्में बनती हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास लिखने के इरादे से आती हैं और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) उन्हीं मूवीज में से एक है, जो रिलीज के 33 दिनों के बाद भी करोड़ों में खेल रही है. IPL 2026 के शोर और नई फिल्मों की चुनौती की बावजूद 'धुरंधर 2' लगातार अपना लोहा मनवा रही है और बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से बनी हुई है. 1750 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या यह 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) के सबसे बड़े रिकॉर्ड को भी धराशायी कर पाएगी? ऐसे में आइए इसके 33वें दिन के कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 33) को देखते हैं.

क्या 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी Dhurandhar 2?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज होते ही रणबीर कपूर की 'एनिमल' और शाहरुख खान की 'पठान' और 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे, वहीं इसके बाद इसने पैन इंडिया मूवी 'बाहुबली' के रिकॉर्ड तो भी चकनाचूर कर दिया और इसी के साथ भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है. हालांकि, अब सबकी निगाहें अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' और आमिर खान की 'दंगल' के रिकॉर्ड बनी हुई है कि, क्या रणवीर सिंह की फिल्म इन दोनों रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी.

33वें दिन 'धुरंधर 2' का कितना रहा कलेक्शन?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य धर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' ने 5वें शनिवार यानी 31वें दिन 4.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. 32वें दिन यानी 5वें संडे को ये आंकड़ा बढ़कर 5.20 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन वर्किंग डेज शुरू होते ही इसकी कमाई एक बार फिर गिरकर जमीन पर आ गई बावजूद इसके इसका कलेक्शन करोड़ों में रहा. 33वें दिन 'धुरंधर 2' ने 1.62 करोड़ रुपए की कमाई की है.

Dhurandhar 2 ने कुल कितनी कमाई की?

सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' ने 33 दिनों में भारत में कुल 1,117.29 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,337.46 पहुंच चुका है. वहीं अगर बात करें फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो, इसने दुनिया भर में 1,758.56 करोड़ रुपए की कमाई अब तक कर ली है.

'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड से कितनी दूर है Dhurandhar 2?

गौरतलब है कि, अगर रणवीर सिंह को अल्लु अर्जुन का रिकॉर्ड धराशायी करना है, तो 'धुरंधर 2' को बॉक्स ऑफिस पर अभी 113 करोड़ रुपए का कलेक्शन और करना है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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