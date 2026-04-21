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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 34: बॉक्स ऑफिस के 'सुल्तान' बनें रणवीर सिंह, 5वें हफ्ते भी हुई नोटों की बारिश

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह इन दिनों बॉक्स ऑफिस के सुल्तान बने हुए हैं. उनकी फिल्म को रिलीज हुए 34 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फैंस के सिर से इसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 21, 2026 11:18 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 34: बॉक्स ऑफिस के 'सुल्तान' बनें रणवीर सिंह, 5वें हफ्ते भी हुई नोटों की बारिश
34 दिनों में कितना हुआ धुरंधर 2 का कलेक्शन?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 34: हर महीने बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में आती हैं, लेकिन वो कब आती हैं और कब चली जाती हैं इसका पता ही नहीं चलता है, लेकिन 19 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने साबित कर दिया है कि वह रेस का वह घोड़ा है जो लंबी दूरी तय करने के लिए ही मैदान में उतरा है. फिल्म को रिलीज हुए पूरे 34 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सिनेमाघरों के बाहर भीड़ को देखकर आज भी ऐसा लगता है कि, मानो ये मूवी कल ही रिलीज हुई हो.

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बॉक्स ऑफिस पर जहां बड़ी-बड़ी फिल्में दूसरे हफ्ते में ही दम तोड़ देती हैं, वहीं 'धुरंधर 2' 5वें हफ्ते में भी करोड़ों छाप रही है. इसी बीच फिल्म के 34वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं. तो चलिए जानते हैं रणवीर सिंह की फिल्म ने 34वें दिन कितने का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 34) किया और ये 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) के रिकॉर्ड को तोड़ने से कितने कदम दूर है?

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'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 34

सैकनिल्क की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' ने 5वें संडे यानी 32वें दिन 5.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. हालांकि, 33वें दिन इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. 5वें मंडे को फिल्म ने महज 1.62 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया था. वहीं अब इसके 34वें दिन का कलेक्शन सामने आया जिसमें एक बार फिर थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है. फिल्म ने 5वें मंगलवार यानी 34वें दिन 2.00 करोड़ रुपए की कमाई की है.

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'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'धुरंधर 2' के 34 दिनों के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में कुल 1,119.29 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और इसी के साथ इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,339.76 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो रणवीर सिंह की फिल्म ने दुनियाभर में 1,761.76 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ इसने प्रभास स्टारर 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं.

'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड तोड़ने से कितने कदम दूर है 'धुरंधर 2'?

हालांकि, अगर इसे टॉप 2 में आना है तो इसके लिए अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड को तोड़ना होगा. बता दें कि, 5 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'पुष्पा 2' ने वर्ल्डवाइड 1871 करोड़ रुपए की कमाई की थी. अगर इस रिकॉर्ड को तोड़ना है तो, रणवीर सिंह की फिल्म को अभी 110 करोड़ रुपए की कमाई और करनी होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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