Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 37: स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर 2' ने 37वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा, जानें अब तक का कुल कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का जादू दर्शकों के सिर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 37 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बॉक्स ऑफिस पर कब्ज जमाए हुए है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 37: बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्मों के आने-जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन 19 मार्च2026 को रिलीज हुई रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, जिसे भेद पाना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है. फिल्म ने 37वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जो गर्दा उड़ा है उसे देखकर फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वालों के होश फाख्ता हो जाएंगे. आलम ये है कि, करोड़ों की लागत में बनी नई रिलीज भी 'हमजा' के तूफान के सामने पानी भरती नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर 37वें दिन 'धुरंधर 2' का कितना कारोबार (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 37) रहा और इसने अब तक कुछ कितने की कमाई कर ली है.

Dhurandhar 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 37

सैकनिल्क की 37वें दिन की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की कमाई में मामूली से बढ़त देखने को मिली है. 'धुरंधर 2' ने जहां 35वें दिन 1.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, वहीं 36वें दिन ये कम होकर 1.55 करोड़ रुपए पर आ पहुंचा था. हालांकि, 37वें दिन इसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली है. सातवें दिन यानी छठे शुक्रवार को रणवीर सिंह की फिल्म ने 1.60 करोड़ रुपए का कारोबार किया है.

Dhurandhar 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन

वहीं अगर बात करें 'धुरंधर 2' के अब तक के भारत में कुल कमाई की तो ये 1,124.24 करोड़ रुपए है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,345.66 करोड़ रुपए है. वहीं इसने वर्ल्डवाइड 1,768.66 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. अगर रणवीर सिंह को अल्लू अर्जुन के सिर से दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म का खिताब छीनना है तो, 'धुरंधर 2' को 102 करोड़ रुपए की कमाई अभी और करनी होगी.

Dhurandhar 2 ने अपने नाम दर्ज किए ये रिकॉर्ड्स

गौरतलब है कि, 37वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कब्ज बनाए 'धुरंधर 2' ने घरेलू और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए है. फिल्म ने रिलीज के 7 दिनों में 1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर इतिहास रचा और यह 3000 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फ्रेंचाइजी फिल्म भी बन गई है. वहीं इसके अलावा रणवीर सिंह की फिल्म ने भारत में 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ हिंदी सिनेमामें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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