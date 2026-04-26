Dhurandhar 2 Box Office Collection: 39 दिन बाद भी नोट छाप रही है 'धुरंधर 2', संडे को की इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर 39 दिन से लगातार नोट छाप रही है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने छठे रविवार को कितनी कमाई की है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 39: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) 19 मार्च को जब सिनेमाघरों में उतरी थी तभी से अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि जबरदस्त कलेक्शन करने वाली है. फिल्म ने एक दिन में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई करने समेत कई रिकॉर्ड बनाए हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने साबित कर दिया अगर अच्छी स्टोरी और एक्टिंग हो तो बॉक्स ऑफिस पर टिक रहने से कोई नहीं रोक सकता. इसका उदाहरण है कि ये फिल्म रिलीज के बाद 39वें दिन भी जबरस्त कमाई कर रही है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद छठे संडे को कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने कमाई में किया कमाल

आदित्य धर ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का डायरेक्शन किया है. इस फिल्म की स्टोरी रिसर्च और ऊपर से जबरदस्त कास्टिंग ने कमाल कर दिखाया. इंडियन सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म हमेशा याद की जाएगी. फिल्म की कमाई पर नजर डालें तो 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 39वें दिन यानी रिलीज के बाद छठे रविवार को 3.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए 1130.59 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म की पहाड़ जैसी कमाई देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितना पसंद किया गया है. अगर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 39वें दिन तक 1777.52 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की फिल्म के सामने कई मूवीज रिलीज हुईं लेकिन इसकी कमाई पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखा पाकिस्तान का काला चेहरा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' में पाकिस्तान में होने वाले गैंगवार से लेकर आतंकी गतिविधियों को दिखाया गया है. पाकिस्तान ने भारत को कई बार गहरी चोट देने की कोशिश की है, इसको फिल्म में बखूबी दिखाया गया है. इस फिल्म को भले ही पाकिस्तान में बैन कर दिया गया लेकिन पड़ोसी देश में इसकी जमकर चर्चा हुई है. हालांकि, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा मूवी बताया गया है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा सारा अर्जुन, राकेश बेदी, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, गौरव गेरा, दानिश इकबाल जैसे सितारे नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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