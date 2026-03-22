Dhurandhar 2 box office collection day 4: 'धुरंधर 2' ने धुंआधार कमाई के साथ हिलाया बाॅक्स ऑफिस, चार दिनों में 450 करोड़ का आंकड़ा किया पार

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो केवल कमाई नहीं करतीं, बल्कि नए रिकॉर्ड बनाती हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' इस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा ही चमत्कार कर रही है. शानदार कहानी और कलाकारों के जबरदस्त एक्टिंग के दम पर यह स्पाई-थ्रिलर दर्शकों के लिए पहली पसंद बन गई है. रिलीज होने से पहले ही फिल्म का जबरदस्त क्रेज लोगों में था और अब तो फिल्म का खुमार लोगों पर चढ़ चुका है. इस फिल्म की कमाई ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. वहीं फिल्म की कहानी ने भी बहुत जबरदस्त हाइप बनाया है. जिस वजह से फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है.
संडे को बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान
रिलीज के बाद से ही फिल्म का दबदबा कायम है, लेकिन चौथे दिन (रविवार) को जो नजारा दिखा, उसने ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है. 'सैकनिल्क' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 103.45 करोड़ का भारी-भरकम बिजनेस किया है. यह किसी भी हिंदी फिल्म के लिए चौथे दिन के सबसे बड़े आंकड़ों में से एक है. रविवार को फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देशभर में इसके 20,100 शोज चलाए गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.
चार दिनों का कमाई ग्राफ
फिल्म ने पेड प्रीव्यू में ही तहलका मचा दिया है. 'धुरंधर: द रिवेंज' ने मात्र चार दिनों के भीतर ही 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर बॉलीवुड में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. इस फिल्म ने पहले दिन 102 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 80 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने तीसरे दिन यानी शनिवार को 113 करोड़ की कमाई की और चौथे दिन फिल्म ने 114 करोड़ की कमाई की है. ये आंकड़े 10 बजे तक के हैं. बाद में यह रिपोर्ट बदल सकता है.
बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म
इससे पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने इतनी तेजी से 400 करोड़ के क्लब में एंट्री नहीं की थी. यह फिल्म अब तक की सबसे तेज 400 करोड़ी फिल्म बन गई है. आदित्य धर के विजन और रणवीर सिंह के पावर-पैक परफॉरमेंस ने स्पाई-थ्रिलर जॉनर को एक नई ऊंचाई दी है. जिस तरह से फिल्म को वर्ड-ऑफ-माउथ का फायदा मिल रहा है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले हफ्तों में यह फिल्म भारतीय सिनेमा के कई बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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