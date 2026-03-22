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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई जारी, दोपहर तक कमा लिए 400 करोड़ रुपये

Dhurandhar 2 Opening First Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद पहले संडे को दोपहर तक 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं कि फिल्म का कलेक्शन कितना हो गया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 22, 2026 5:41 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई जारी, दोपहर तक कमा लिए 400 करोड़ रुपये
फिल्म धुरंधर 2 ने चौथे दिन इतना कलेक्शन कर लिया है.

Ranveer Singh Movie Opening Weekend Collection: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) रिलीज के बाद पहले संडे को जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. फिल्म की दोपहर तक 400 करोड़ रुपये की कमाई हो गई थी. इस तरह से ये फिल्म पहले वीकेंड पर पेड प्रीव्यू शोज को मिलाकर करीब 450 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स से समझा जा सकता है कि आने वाले समय ये ब्लॉकबस्टर मूवीज के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाली है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' को लगातार में मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रविवार दोपहर तक 73.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. खबर लिखे जाने तक इस फिल्म की कमाई 412.59 करोड़ रुपये हो चुकी थी. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के बीते तीन दिनों की कमाई पर नजर डालें तो गुरुवार को 102.55 करोड़ रुपये, शुक्रवार को 80.72 करोड़ रुपये और शनिवार को 113 करोड़ रुपये की कमाई की थी. बताते चलें कि फिल्म ने 18 मार्च को हुए पेड प्रीव्यू शोज से 43 करोड़ रुपये रुपये का कलेक्शन किया था. गौरतलब है कि बीते शनिवार को ही रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की वर्ल्डवावाइड 500 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री हो गई है.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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