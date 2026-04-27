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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 40: नहीं थम रही 'हमजा' की दहाड़! 40 दिन बाद भी नोट छाप रही रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसकी दहाड़ अभी भी बॉक्स ऑफिस पर सुनाई दे रही है. 40वें दिन भी इसने करोड़ों में कमाई की है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 27, 2026 10:54 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 40: नहीं थम रही 'हमजा' की दहाड़! 40 दिन बाद भी नोट छाप रही रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म
'धुरंधर 2' ने 40वें दिन कितने नोट छापे?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 40: हर महीने बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन वो कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन 19 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने 40 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन इसका क्रेज अभी तक फैंस के सिर से उतरा नहीं है. 'हमजा' की दहाड़ के आगे बड़ी-बड़ी फिल्में ढे़र हो गई है. हैरानी की बात तो ये है कि, इसने 40वें दिन भी करोड़ों छाप डाले हैं. आइए जानते हैं 'धुरंधर 2' ने 40 दिनों में कितने की कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 40) कर ली.

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रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' ने 40वें दिन पैन इंडिया स्टार प्रभास की 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,778.77 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. भले ही इस फिल्म को रिलीज हुए 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक का इसका क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि, इसके कलेक्शन के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. जहां वीकेंड आते ही ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागती हैं, वहीं वीकडेज पर इसकी रफ्तार कम हो जाती है, बावजूद इसके कमाई करोड़ों में रहती है.

Dhurandhar 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 40

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने जहां छठे शनिवार यानी 38वें दिन 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं 39वें दिन इसने 3.40 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन मंडे आते ही इसकी कमाई धड़ाम से नीचे गिर गई. 40वें दिन 'धुरंधर 2' ने 1.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

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Dhurandhar 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 40

वहीं अगर बात करें 'धुरंधर 2' अब तक के कुल कलेक्शन की तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म ने अब तक भारत में कुल 1,131.64 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,354.52 करोड़ रुपए हैं. वहीं इसने दुनियाभर में कुल 1,778.77 रुपए की कमाई कर ली है. 40वें दिन तक के आंकड़ों के मुताबिक, 'धुरंधर 2' भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है.

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'धुरंधर 2' स्टारकास्ट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन लीड रोल में हैं. वहीं इसमें संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, आर. माधवन समेत कई और दिग्गज कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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