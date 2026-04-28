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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 41: 'धुरंधर 2' ने छठे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, कलेक्शन देख रह जाएंगे दंग

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 41: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का जलवा 41वें दिन भी कायम है. कमाई के मामले में ये छठे हफ्ते में भी लकी साबित हो रही है. आइए जानते हैं इसने छठे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 28, 2026 11:00 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 41: 'धुरंधर 2' ने छठे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, कलेक्शन देख रह जाएंगे दंग
41वें दिन 'धुरंधर 2' ने कितना कलेक्शन किया?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 41: बॉक्स ऑफिस पर अक्सर देखा जाता है कि, फिल्में हफ्ते दो हफ्ते के बद दम तोड़ देती हैं, लेकिन रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) छठे हफ्ते में भी गदर मचा रही है. फिल्म को रिलीज हुए 41 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसका जलवा बॉक्स ऑफिस पर अभी भी कायम है. 41वें दिन भी इस फिल्म का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. 'धुरंधर 2' की लगातार हो रही कमाई को देखते हुए लग रहा है कि, ये अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़कर ही दम लेगी. तो चलिए जानते हैं 41वें दिन मूवी (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 41) ने कितने का कारोबार किया.

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आपको बता दें कि, रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए 41 दिन बीत चुके हैं और इसने अब तक 1,700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि, अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का ताज अपने नाम कर लेगी.

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Dhurandhar 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 41

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' की कमाई में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. जहां फिल्म ने छठे रविवार यानी 39वें दिन 3.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, वहीं इसने 40वें दिन 1.05 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया. हालांकि, 41वें दिन इसमें थोड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है. छठे मंगलवार को 'धुरंधर 2' ने 1.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

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Dhurandhar 2 वीक वाइड कलेक्शन

वीक 1 - 674.17 करोड़ रुपए का कलेक्शन
वीक 2 - 263.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन
वीक 3 - 110.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन
वीक 4 - 54.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन
वीक 5 - 19.52 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 37 - 1.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 38 - 3.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 39 - 3.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 40 - 1.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 41 - 1.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Dhurandhar 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 41

वहीं अगर बात करें 'धुरंधर 2' के भारत में अब तक के कुल कलेक्शन की तो इसने 41 दिनों में भारत में कुल 1,132.99 करोड़ रुपए की कमाई की है. इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,356.07 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो दुनियाभर में इसने 1,780.57 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड से कितने कदम दूर है 'धुरंधर 2'?

रणवीर सिंह को अगर अल्लू अर्जुन का खिताब अपने नाम करना है तो, उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' को अभी 90.43 करोड़ रुपए का कारोबार और करना होगा, तब जाकर वो भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन पाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Arjun Rampal Bollywood News Dhurandhar 2 Ranveer Singh