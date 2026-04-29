Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 42: 'धुरंधर 2' ने रचा इतिहास, 42 दिन में छापे डाले 1780 करोड़ से ज्यादा नोट

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है. 42वें दिन भी मूवी ने धप्पर फाड़ कमाई की है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 42: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर किसी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सुनामी की तरह आगे बढ़ रही है. फिल्म की रिलीज के 42 दिन बीत जाने के बाद भी इसकी कमाई की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही है. जहां बड़ी-बड़ी फिल्में दो हफ्तों में दम तोड़ देती हैं, वहीं 'धुरंधर 2' अपने छठे हफ्ते में भी नोटी की बारिश कर रही है.

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' ने 42 दिनों में 1780 करोड़ रुपए (Dhurandhar 2 Worldwide Collection Day 42) से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि, भारतीय सिनेमा के लिए एक नया पैमाना सेट कर चुकी है. 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस के वो दरवाजे खोल दिए हैं, जहां तक पहुंचना किसी भी सुपरस्टार के लिए एक सपना होता है. इसी बीच इसके 42वें दिन के कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 42) के फाइनल आंकड़े आ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं फिल्म ने छठे बुधवार को कितनी कमाई की.

Dhurandhar 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 42

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने जहां छठे सोमवार यानी 40वें दिन 1.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, वहीं इसने 41वें दिन 1.30 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया और 42वें दिन तो इसमें और भी गिरावट देखी गई. छठे बुधवार को फिल्म ने महज 1.00 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है. हालांकि, भारी गिरावट के बावजूद फिल्म की कमाई 42वें दिन भी करोड़ में है.

Dhurandhar 2 वीक वाइड कलेक्शन

वीक 1 - 674.17 करोड़ रुपए का कलेक्शन

वीक 2 - 263.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन

वीक 3 - 110.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन

वीक 4 - 54.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन

वीक 5 - 19.52 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 37 - 1.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 38 - 3.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 39 - 3.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 40 - 1.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 41 - 1.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 42 - 1.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Dhurandhar 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 42

वहीं अगर बात करें 'धुरंधर 2' के भारत में अब तक के कुल कलेक्शन की तो इसने 42 दिनों में भारत में कुल 1,133.94 करोड़ रुपए की कमाई की है. इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,357.20 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो दुनियाभर में इसने 1,781.95 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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