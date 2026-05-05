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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 47: सातवें सोमवार को औंधे मुंह गिरी ‘धुरंधर 2’, लाखों में सिमटी रणवीर सिंह की फिल्म

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 47: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 47वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखा है. हालांकि फिल्म की कमाई गिरावट दर्ज की गई है. फिल्म करोड़ों से अब लाखों पर सिमट गई है. 

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By: Shreya Pandey | Published: May 5, 2026 9:02 AM IST
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सातवें सोमवार ‘धुरंधर 2’ ने कितनी की कमाई

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा तूफान साबित हुई है, जिसने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 19 मार्च को रिलीज हुई यह फिल्म आज भी सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है. फिल्म को रिलीज हुए 47 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दर्शकों का उत्साह और फिल्म की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' ने भारतीय सिनेमा को एक नया ब्लॉकबस्टर दिया है. इस फिल्म ने हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर दिए हैं.

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आमतौर पर फिल्में 2-3 हफ्तों में सिनेमाघरों से उतर जाती हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' सातवें हफ्ते में भी अपना जलवा बिखेर रही है. 'सैकनिल्क' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने सातवें सोमवार को करीब 59 लाख रुपये का कारोबार किया. हालांकि यह फिल्म की अब तक की सबसे कम दैनिक कमाई है, लेकिन रिलीज के इतने दिनों बाद भी लाखों में कमाना एक बड़ी उपलब्धि है.

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इन आंकड़ों के साथ रणवीर सिंह ने खुद को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस का किंग साबित कर दिया है. फिल्म अब 1800 करोड़ के आंकड़े की ओर मजबूती से बढ़ रही है.

क्या है फिल्म की कहानी?

'धुरंधर 2' की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय इसकी कहानी को जाता है. फिल्म में पाकिस्तान के नापाक इरादों और उनके काले कारनामों को दिखाया गया है. इस फिल्म ने दर्शकों के बीच देशभक्ति का जज्बा भर दिया. जहां पहले पार्ट में ल्यारी गैंगवार पर फोकस था, वहीं दूसरे पार्ट में भारतीय जासूस हमजा अल मजारी की पाकिस्तान में साहसी एंट्री की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में नोटबंदी, ड्रग्स सप्लाई और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद जैसे गंभीर विषयों को बड़ी बेबाकी से पेश किया गया है.

विवाद के बीच फिल्म की कमाई

हर बड़ी फिल्म की तरह 'धुरंधर 2' को भी विवादों का सामना करना पड़ा. कुछ आलोचकों ने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया और निर्देशक आदित्य धर पर सरकार का पक्ष लेने के आरोप भी लगाए. लेकिन जनता के प्यार ने इन सभी विवादों को दरकिनार कर दिया. सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि लंबे समय बाद बॉलीवुड ने ऐसी दमदार और सच के करीब दिखने वाली फिल्म पेश की है. रणवीर सिंह की शानदार एक्टिंग और आदित्य धर के विजनरी निर्देशन ने 'धुरंधर 2' को भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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