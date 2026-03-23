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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5: मंडे टेस्ट में पास हुई 'धुरंधर 2', इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. महज 5 दिनों में फिल्म 500 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई है. बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार किसी फिल्म ने इतनी शानदार कमाई की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 23, 2026 11:38 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5: मंडे टेस्ट में पास हुई 'धुरंधर 2', इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर फिल्म नहीं, बल्कि एक सुनामी बनकर आई है. इस फिल्म ने कमाई के मामले में ऐसे झंडे गाड़े हैं कि बड़े-बड़े धुरंधरों के पसीने छूट गए हैं. सिर्फ 5 दिनों के अंदर इस स्पाई थ्रिलर ने वो कर दिखाया है, जो अच्छे-अच्छों के लिए सपना होता है. रिलीज होने से पहले ही फिल्म का जबरदस्त क्रेज लोगों में था और अब तो फिल्म का खुमार लोगों पर चढ़ चुका है. इस फिल्म की कमाई ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. वहीं फिल्म की कहानी ने भी बहुत जबरदस्त हाइप बनाया है. जिस वजह से फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है.

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5वें दिन भी जारी रहा जलवा

फिल्म ने अपने 5वें दिन यानी वर्किंग डे (सोमवार) होने के बावजूद करीब 65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसी के साथ भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 519.12 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. मतलब, रिलीज के 5वें दिन ही यह फिल्म 500 करोड़ के क्लब में सीना तान कर खड़ी हो गई है. अगर पूरी दुनिया (वर्ल्डवाइड) की बात करें, तो मामला और भी तगड़ा है. फिल्म ने विदेशों से अब तक 210 करोड़ बटोर लिए हैं, जिससे 5 दिनों का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 829.76 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है. 1000 करोड़ का आंकड़ा अब बस कुछ ही दूर नजर आ रहा है.

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रिकॉर्ड्स की लगा दी झड़ी

आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने शुरुआत से ही धमाल मचाना शुरु कर दिया था. रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू से ही 43 करोड़ कमा लिए थे. वहीं पहले दिन की ओपनिंग 102.55 करोड़ रही. फिल्म ने दूसरे दिन 80 करोड़, तीसरे दिन 113 करोड़ और चौथे दिन 114.85 करोड़ की शानदार कमाई की. यह पहली हिंदी फिल्म बन गई है जिसने दो दिन में दो बार 100 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. साथ ही, लगातार चार दिनों तक 75 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली भी यह पहली फिल्म है.

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सिर्फ हिंदी नहीं, साउथ में भी बजा डंका

5वें दिन की कमाई में हिंदी वर्जन का हिस्सा 60 करोड़ रहा, लेकिन फिल्म साउथ में भी अपनी धाक जमा रही है. तेलुगु से 3.5 करोड़ और तमिल से 1.2 करोड़ आए, जबकि कन्नड़ और मलयालम वर्जन से भी लाखों की कमाई हुई है. ज्योति देशपांडे और लोकेश धर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में सिर्फ रणवीर ही नहीं, बल्कि आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गजों भी नजर आएं हैं. फिल्म ने बॉलीवुड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड दर्ज कराया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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