Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5: वीकडेज पर भी नहीं रुकी 'धुरंधर 2', मंडे शाम तक किया इतना कलेक्शन

Dhurandhar 2 First Monday Collection: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 500 करोड़ रुपये कलेक्शन के एक कदम दूर है. इस फिल्म के सोमवार शाम तक के आंकड़े सामने आ गए हैं.

Ranveer Singh Movie First Monday Collection: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) रिलीज के बाद पहले सोमवार को जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. इस तरह से फिल्म ने मंडे टेस्ट पास किया है. इसके साथ ही फिल्म ने रिलीज के बाद पांचवें दिन ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये की कदम बढ़ा दिए हैं. आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' के हर पहलू की तारीफ की जा रही है. फिल्म को मिल रही सफलता से मेकर्स काफी खुश हैं. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' ने सोमवार शाम 8 बजे तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

वीकडेज पर फिल्म 'धुरंधर 2' का जलवा बरकरार

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का वीकडेज पर भी जलवा देखने को मिल रहा है. पहले वीकेंड पर धमाल मचाने के बाद फिल्म ने रिलीज के बाद पहले सोमवार को जबरदस्त कमाई की है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म 'धुरंधर 2' रुकने वाली नहीं है. फिल्म के सोमवार शाम तक कलेक्शन के आंकड़े सामने आए हैं और ये 500 करोड़ी होने से बस एक कदम दूर है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर 2' ने खबर लिखे जाने तक 38.71 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए 492.83 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और 23 मार्च को ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी.

फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई के आंकड़े

पेड प्रीव्यू शोज- 43 करोड़ रुपये

पहला दिन-102.55 करोड़ रुपये

दूसरा दिन-80.72 करोड़ रुपये

तीसरा दिन-113 करोड़ रुपये

चौथा दिन-114.85 करोड़ रुपये

पांचवा दिन (शाम 8 बजे तक)-38.71 करोड़ रुपये

#Xclusiv... BOXOFFICE TSUNAMI – 'DHURANDHAR THE REVENGE' SMASHES RECORDS *OVERSEAS*...#DhurandharTheRevenge | #Dhurandhar2 | #Overseas

Note: *Day-wise* data from Wed previews till Sun. ⭐️ Wed previews + Thu: $ 5.5 million

⭐️ Fri: $ 4.9 million

⭐️ Sat: $ 6.2 million

⭐️ Sun: $ 6… pic.twitter.com/FEEIfRZUxk — taran adarsh (@taran_adarsh) March 23, 2026

फिल्म 'धुरंधर 2' ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर कर रही कमाल

फिल्म 'धुरंधर 2' ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने एक्स हैंडल पर बताया है कि फिल्म पेड प्रीव्यू और बीते चार दिनों में 212.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' क्रेज भारत के अलावा दूसरे देशों में भी देखने को मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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