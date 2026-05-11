Dhurandhar 2 Box Office Collection day 53: 1800 करोड़ी क्लब से महज इतनी दूर है 'धुरंधर 2', जानें 53 दिनों में फिल्म ने कितनी की कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection day 53: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए दुनिया भर में ऐतिहासिक कमाई की है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह जासूसी फिल्म अब 14 मई को OTT पर रिलीज होगी.

धुरंधर 2 ने 53 दिनों में इतनी कमाई की

बॉक्स ऑफिस पर लगभग दो महीनों तक राज करने के बाद, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' अब अपने सफर के अंतिम सफर पर है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाइ-ड्रामा ने दर्शकों का दिल जीता और कमाई के मामले में भी झंडे गाड़ दिए हैं. अब चर्चा है कि यह फिल्म 14 मई 2026 को डिजिटल प्लेटफॉर्म (OTT) पर रिलीज होने जा रही है. लेकिन OTT पर आने से पहले, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने आंकड़ों से सबको हैरान कर रही है.

8वें हफ्ते में भी फिल्म का जलवा

आमतौर पर फिल्में दो-तीन हफ्तों में सिनेमाघरों से उतर जाती हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' अपने 8वें हफ्ते में भी मजबूती से टिकी हुई है. ट्रेड रिपोर्ट्स की मानें तो रिलीज के 53वें दिन यानी 8वें रविवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया. फिल्म दुनिया भर में 1795 करोड़ रुपये के आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच गई है. अब यह फिल्म 1800 करोड़ से महज 5 करोड़ की दूरी पर है. अगर फिल्म दो हफ्ते सिनेमाघरों में टिक जाए तो यह इस आंकडे को भी पार कर सकती है.

53वें दिन का कलेक्शन

19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में अब तक 1143.09 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. 53वें दिन यानी रविवार को फिल्म ने भारत के 733 शोज के जरिए 1.10 करोड़ रुपये बटोरे. दिलचस्प बात यह है कि शनिवार के मुकाबले रविवार की कमाई में 22.2 प्रतिशत की बढ़त देखी गई. अगर दुनिया भर की कमाई की बात करें, तो रविवार तक फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 1,794.65 करोड़ रुपये रहा. इसमें विदेशों से हुई 426.55 करोड़ रुपये की शानदार कमाई भी शामिल है.

हफ्ते दर हफ्ते कमाई का सफर

पहला हफ्ता: 674.17 करोड़ रुपये

दूसरा हफ्ता: 263.65 करोड़ रुपये

तीसरा हफ्ता: 110.60 करोड़ रुपये

चौथा हफ्ता: 54.70 करोड़ रुपये

पांचवां हफ्ता: 19.52 करोड़ रुपये

छठा हफ्ता: 12.45 करोड़ रुपये

सातवां हफ्ता: 5.58 करोड़ रुपये

8वां वीकेंड: लगभग 2.42 करोड़ रुपये

क्या 'धुरंधर 3' आने वाली है?

फिल्म की अपार सफलता के बाद फैंस के मन में एक ही सवाल है, क्या इसका तीसरा पार्ट आएगा? फिल्म की को-प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने इस पर एक बड़ा हिंट दिया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, "धुरंधर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. इस साल के अंत तक हम दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज ला सकते हैं." उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है और लोग अब 'धुरंधर 3' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.