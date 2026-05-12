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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 55: 8वें हफ्ते में भी Dhurandhar 2 का नहीं थमा तूफान, 55 दिनों में फिल्म ने की धुंआधार कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 55: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 55 दिनों बाद भी अपना जलवा बिखेर रही है. इस फिल्म को दर्शक बहुत पसंद कर रहें हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: May 12, 2026 12:14 PM IST
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'धुरंधर 2' ने 55वें दिन कितनी की कमाई

साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी. 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म को पर्दे पर आए लगभग दो महीने (55 दिन) हो चुके हैं, लेकिन रणवीर सिंह और आदित्य धर की इस जोड़ी का जादू अभी भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. एक तरफ जहां फैंस इसके ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ थिएटर में फिल्म अब भी नोट छाप रही है.

55वें दिन की लाइव रिपोर्ट

Sacnilk.com की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के 55वें दिन सुबह 10 बजे तक 'धुरंधर 2' ने लाइव कलेक्शन में 0.04 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. फिलहाल यह फिल्म देशभर में 171 शोज पर चल रही है. इस छोटी सी बढ़त के साथ ही फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1,368.56 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि इंडिया नेट कलेक्शन 1,143.48 करोड़ रुपये हो चुका है.

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54वें दिन की कमाई और वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड

अगर हम फिल्म के 54वें दिन यानी कल की बात करें, तो सोमवार होने की वजह से कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखी गई. रविवार को फिल्म ने 1.10 करोड़ की शानदार कमाई की थी, लेकिन सोमवार यानी 54वें दिन यह आंकड़ा 0.35 करोड़ रुपये रहा. इसमें लगभग 68% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि इतने दिनों बाद आना स्वाभाविक है.

लेकिन असली धमाका तो वर्ल्डवाइड कलेक्शन में हुआ है. ओवरसीज से हुई 426.58 करोड़ की कमाई को जोड़कर 'धुरंधर 2' ने दुनिया भर में 1795.10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म पिछले कुछ दिनों से इसी रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही थी और अब इसने इसे हासिल कर लिया है.

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क्या बनेगा 1800 करोड़ का महा-रिकॉर्ड?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल ने भी जान डाल दी है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या फिल्म 1800 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी? इस आंकडे तक पहुंचने के लिए फिल्म को अब सिर्फ 5 करोड़ रुपये और चाहिए.

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हालांकि, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म के आने की चर्चाएं तेज हैं, जिससे थिएटर की कमाई पर असर पड़ सकता है. फिर भी, जिस तरह से फिल्म 55वें दिन भी टिकी हुई है, यह खुद में ही बड़ा रिकाॅर्ड है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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