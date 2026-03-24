Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 6: नहीं रुक रही 'धुरंधर 2' की रफ्तार, मंगलवार को भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. छठे दिन यानी मंगलवार को वर्किंग डे के बावजूद फिल्म ने 55 करोड़ की कमाई कर सबको चौंका दिया है. वर्ल्डवाइड यह फिल्म अब 1000 करोड़ के क्लब की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी आती हैं, जो बॉक्स ऑफिस रिकाॅर्ड को पूरी तरह बदल देती हैं. आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त के एक्टिंग से सजी 'धुरंधर: द रिवेंज' इस वक्त ठीक वही काम कर रही है. रिलीज के छठे दिन, यानी मंगलवार (वर्किंग डे) को भी इस फिल्म ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उसने ट्रेड एनालिस्ट्स के होश उड़ा दिए हैं. पेड प्रीव्यू से शुरू हुआ सफलता का यह सिलसिला अब एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर का रूप ले चुका है.

मंगलवार को सिनेमाघरों में बरसे नोट

अक्सर देखा जाता है कि वीकेंड के बाद सोमवार और मंगलवार को फिल्मों की कमाई में भारी गिरावट आती है, लेकिन 'धुरंधर 2' के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मंगलवार को इस स्पाई थ्रिलर ने घरेलू बाजार में करीब 55 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. यह किसी भी हिंदी फिल्म के लिए पहले मंगलवार की अब तक की सबसे बड़ी कमाई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने साबित कर दिया है कि दर्शकों के बीच इसका क्रेज किसी छुट्टी या त्योहार का मोहताज नहीं है. नॉन-हॉलिडे होने के बावजूद सिनेमाघरों में हाउसफुल के बोर्ड लगे होना फिल्म की जबरदस्त पकड़ को दिखाता है.

6 दिनों का लेखा-जोखा

भारत में सभी भाषाओं (हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़) को मिलाकर 'धुरंधर 2' का कुल नेट कलेक्शन अब 574.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस फिल्म ने पहले दिन 102 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 80 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने तीसरे दिन यानी शनिवार को 113 करोड़ की कमाई की और चौथे दिन फिल्म ने 114 करोड़ की कमाई की है. फिल्म ने पांचवे दिन 65 करोड़ की कमाई की और छठवें दिन फिल्म ने 55 करोड़ की कमाई की. हालांकि ये आंकड़े बदल सकते हैं.

वर्ल्डवाइड मार्केट में भी फिल्म का डंका

सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशों (ओवरसीज) में भी रणवीर सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 920 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करता दिख रहा है. जिस रफ्तार से यह मूवी आगे बढ़ रही है, उसे देखकर यह लगता है कि बहुत जल्द यह 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली अगली भारतीय फिल्म बन जाएगी. इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी हिंदी बेल्ट की कमाई रही है, लेकिन दक्षिण भारत की भाषाओं में भी इसे उम्मीद से कहीं बेहतर रिस्पॉन्स मिला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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