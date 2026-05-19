Dhurandhar 2 BO Collection Day 61: बॉक्स ऑफिस पर थम नहीं रही 'धुरंधर 2' की रफ्तार, 61वें दिन भी रणवीर के एक्शन पर फिदा हुए फैंस

Dhurandhar 2 BO Collection Day 61: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर: द रिवेंज' का बॉक्स ऑफिस पर 61वें दिन भी जलवा बरकरार है. 'भूत बंगला' से लेकर 'पति पत्नी और वो दो' जैसी नई फिल्मों के बीच इस स्पाई थ्रिलर ने भारत में 1146 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

'धुरंधर 2' की कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 61: साल 2026 भारतीय सिनेमा के इतिहास में रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar: The Revenge) के नाम दर्ज हो चुका है. इस फिल्म ने कामयाबी की एक ऐसी कहानी लिख दी है, जिसे छू पाना आने वाली फिल्मों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा. रिलीज के पूरे दो महीने यानी 61 दिन बीत जाने के बाद भी सिनेमाघरों में इस फिल्म का दबदबा कायम है. इस बीच कई बड़ी फिल्में आईं और चली गईं, लेकिन 'धुरंधर 2' की बादशाहत को कोई भी हिला नहीं सका.

नई नवेली फिल्मों पर भारी पड़ी 'धुरंधर'

पिछले दो महीनों में बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला', 'राजा शिवाजी', 'एक दिन' और हाल ही में रिलीज हुई 'पति पत्नी और वो दो' जैसी कई फिल्मों ने दस्तक दी. आमतौर पर नई फिल्मों के आने से पुरानी फिल्मों के शोज और कमाई दोनों सिमट जाते हैं. मगर रणवीर सिंह के एक्शन पैक्ड अवतार के आगे ये सभी फिल्में फीकी साबित हुईं. बेहद सीमित शोज होने के बावजूद 'धुरंधर 2' नई फिल्मों की नाक के नीचे से हर दिन लाखों का बिजनेस समेट रही है.

61वें दिन का कलेक्शन

जहां आज के दौर में फिल्में थिएटर्स में मुश्किल से 3 या 4 हफ्ते टिक पाती हैं और सीधे ओटीटी का रुख कर लेती हैं, वहीं 'धुरंधर 2' ने अपने 9वें हफ्ते में भी शानदार पकड़ बनाई हुई है. सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपने 9वें सोमवार यानी 61वें दिन को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 15 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. वर्किंग डे और रिलीज के दो महीने बाद यह आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है.

इससे ठीक पहले, फिल्म ने अपने 9वें वीकेंड पर भी तगड़ी कमाई की थी. 59वें दिन (शनिवार) को फिल्म ने जहां 53 लाख रुपये बटोरे थे, वहीं 60वें दिन (रविवार) को इसकी कमाई में उछाल आया और इसने 63 लाख रुपये का शानदार बिजनेस किया.

बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े

'धुरंधर 2' सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म के अब तक के कुल आंकड़े इस प्रकार हैं.

भारत में कुल नेट कलेक्शन: 1146.08 करोड़

भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन: 1371.63 करोड़

वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन: 1798.19 करोड़

अब ओटीटी पर मचेगा धमाल

थिएटर्स में तहलका मचाने के बाद अब यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है. ग्लोबल लेवल पर फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है. वहीं, भारतीय दर्शकों के लिए यह फिल्म 5 जून 2026 से 'जियो हॉटस्टार' (Jio Hotstar) पर स्ट्रीम होने जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.