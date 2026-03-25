Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 7: नोट छापने की मशीन बनी 'धुरंधर 2', एक हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर की धुंआधार कमाई

भारतीय सिनेमा के इतिहास में समय-समय पर ऐसी फिल्में आती हैं जो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकाॅर्ड देती हैं. निर्देशक आदित्य धर की स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर: द रिवेंज' इस समय वही करिश्मा कर रही है. रिलीज के पहले दिन से ही यह फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है, जिसने महज एक हफ्ते के भीतर बॉलीवुड के बड़े-बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. भारत के साथ ही इस फिल्म ने विदेशों में भी जबरदस्त कमाई कर रही है.
वर्किंग डे में भी 'धुरंधर' का जलवा
आमतौर पर किसी भी फिल्म के लिए रिलीज के बाद शुरुआती वीकेंड के बाद अपनी पकड़ बनाए रखना कठिन होता है, लेकिन 'धुरंधर 2' के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है. लगभग 3 घंटे 49 मिनट की लंबे टाइम के बावजूद, दर्शक इस स्पाई-थ्रिलर से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपने सातवें दिन (बुधवार) को अनुमानित 47 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है. हालांकि मंगलवार के मुकाबले बुधवार की कमाई में मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन वर्किंग डे में 40 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार करना यह दिखाता है कि फिल्म को लेकर दर्शकों की दीवानगी अभी कम नहीं हुई है.
भारत में 620 करोड़ का आंकड़ा
'धुरंधर 2' ने घरेलू बाजार में वह कर दिखाया है जो आज तक कोई हिंदी फिल्म नहीं कर सकी. महज 7 दिनों के भीतर इस फिल्म का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 620 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. यह किसी भी भारतीय फिल्म द्वारा अपने पहले सप्ताह में की गई अब तक की सबसे बड़ी कमाई है. फिल्म की इस तूफानी रफ्तार ने ट्रेड एनालिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है.
ओवरसीज मार्केट में 'धुरंधर' का क्रेज
रणवीर सिंह की लोकप्रियता सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है. ग्लोबल मार्केट में भी 'धुरंधर 2' का डंका बज रहा है. फिल्म ने विदेशी धरती पर 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. विदेशों में इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी रकम जुटाने वाली यह पहली हिंदी फिल्म बन गई है. विशेष रूप से यूके और उत्तरी अमेरिका में फिल्म की कमाई ने नए रिकाॅर्ड बनाए हैं.
क्यों पसंद आ रही है 'धुरंधर 2'?
क्रिटिक्स का मानना है कि आदित्य धर का निर्देशन, रणवीर सिंह का दमदार अभिनय और फिल्म की हाई-ऑक्टेन एक्शन कोरियोग्राफी ने इसे एक कंप्लीट पैकेज बना दिया है. फिल्म को मिल रहे पाॅजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ ने इसे एक ग्लोबल हिट बना दिया है. अब नजरें इसके दूसरे हफ्ते पर टिकी हैं, जहां यह फिल्म 1000 करोड़ के आंकड़े को पार करने की ओर बढ़ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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