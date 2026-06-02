Dhurandhar 2 के ओटीटी पर रिलीज होने से पहले जान लें ढाई महीने की कमाई, रणवीर सिंह की फिल्म के मेकर्स हुए मालामाल

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर 11 सप्ताह से कमाई कर रही है. आइए जानते हैं कि फिल्म का कितना कलेक्शन हो गया है.

फिल्म धुरंधर 2 ने इतना कलेक्शन कर लिया है.

डायरेक्टर आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) साल 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है. फिल्म 'धुरंधर 2' बड़े पर्दे पर 11 सप्ताह से लोगों का मनोरंजन कर ही है और मेकर्स की तिजोरियों को पैसे से भर रही है. इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है. बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आएगी. ये फिल्म 5 जून से स्ट्रीम होने वाली है. फिल्म 'धुरंधर 2' के ओटीटी पर आने से पहले इसकी कमाई जान लेते हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर लिया है इतना कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि बॉलीवुड की अधिकतर मूवीज ज्यादा नहीं टिक रही हैं. ऐसे हालात में फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पैर ही जमा दिए हैं. ये फिल्म बीते ढाई महीने से लगातार कमाई कर रही है. ये फिल्म 11वें हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद 11वें सोमवार यानी 75वें दिन 10 लाख रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1374.85 करोड रुपये तो नेट कलेक्शन 1148.78 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1812.85 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बता दें कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी बन गई है. दोनों फिल्मों ने दुनियाभर में 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज डेट आउट

बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 4 जून को शाम 7 बजे से ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर होगा और 5 जून से इसे ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा. गौरतलब है कि इस फिल्म का पहला पार्ट 'धुरंधर' साल 2026 में 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आया था. फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, सौम्या टंडन जैसे सितारे नजर आए. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी दोनों फिल्मों की कहानी से लेकर कास्टिंग की काफी तारीफ हुई थी. हालांकि, दोनों मूवीज को लेकर काफी विवाद हुआ था. 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' को लेकर कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा फिल्में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.