Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 8: रुकने का नाम नहीं ले रही 'धुरंधर 2', 'जवान' के लाइफटाइम कलेक्शन को चटाई धूल

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. महज आठ दिनों में रणवीर सिंह की इस फिल्म ने शाहरुख खान की 'जवान' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज के साथ ही सुनामी ले आती हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर- द रिवेंज' एक ऐसी ही फिल्म साबित हुई है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस स्पाई-एक्शन थ्रिलर ने महज आठ दिनों के भीतर बॉक्स ऑफिस के बड़े-बड़े रिकाॅर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने अब बॉलीवुड के 'किंग' यानी शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.

वीक-डेज में भी नोटों की बारिश

अक्सर देखा जाता है कि बड़े वीकेंड के बाद सोमवार से फिल्मों की कमाई में भारी गिरावट आती है, लेकिन 'धुरंधर 2' के मामले में कहानी थोड़ी अलग है. हालांकि वर्किंग डेज में कलेक्शन में मामूली कमी जरूर आई, लेकिन यह फिल्म अभी भी हर दिन डबल डिजिट में कमाई कर रही है. गुरुवार यानी आठवें दिन के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 35.52 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया है.

'जवान' और 'कल्कि' को पछाड़ा

इस ताजा कमाई के साथ ही 'धुरंधर 2' का कुल घरेलू कलेक्शन 674.17 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है. इसी के साथ फिल्म ने 'जवान' और 'कल्कि 2898 AD' जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दिलचस्प बात यह है कि अब भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की लिस्ट में 'धुरंधर 2' दूसरे नंबर पर आ गई है. अब इसका मुकाबला सिर्फ इसके पहले पार्ट यानी 'धुरंधर' (2025) से है, जो पहले पायदान पर मौजूद है.

ग्लोबल मार्केट में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार भी 'धुरंधर 2' का डंका बज रहा है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 8वें दिन 11.92 करोड़ रुपये जुटाए, जिससे विदेशी धरती पर इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 261.92 करोड़ रुपये हो गया है. अगर वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म 1,007.15 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. इसके साथ ही यह साल 2026 की पहली ऐसी भारतीय फिल्म बन गई है जिसने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ली है.

स्पाई यूनिवर्स का दमदार जादू

रणवीर सिंह की इस फिल्म की सफलता के पीछे इसकी तगड़ी स्टारकास्ट और आदित्य धर का विजन है. फिल्म में रणवीर के 'हमजा' अवतार के साथ-साथ आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की मौजूदगी ने इसे एक कम्प्लीट पैकेज बना दिया है. पहले पार्ट की जबरदस्त कामयाबी के बाद फैंस को 'द रिवेंज' का बेसब्री से इंतजार था, जो अब बॉक्स ऑफिस नंबर्स के रूप में साफ दिखाई दे रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more