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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 9: 700 करोड़ी हुई 'धुरंधर 2', सिर्फ इन 2 मूवीज से पीछे हैं रणवीर सिंह

Dhurandhar 2 Collection: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है. रणवीर सिंह की फिल्म सिर्फ इन दो मूवीज से पीछे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 27, 2026 7:58 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 9: 700 करोड़ी हुई 'धुरंधर 2', सिर्फ इन 2 मूवीज से पीछे हैं रणवीर सिंह
फिल्म धुरंधर 2 ने कई मूवीज को रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है.

Ranveer Singh Movie Dhurandhar 2 Box Office: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) से फैंस के दिल पर राज कर रहे हैं. ये फिल्म जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' लगातार ब्लॉकबस्टर मूवीज को रिकॉर्ड को तोड़ रही है. ये फिल्म 9वें दिन 700 करोड़ी हो गई है. फिल्म की बंपर कमाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिर्फ 2 मूवीज से पीछे है. आइए जानते हैं कि ये सुपरहिट मूवी किन दो फिल्मों से पीछे है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर लिया इतना कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को बड़े पर्दे पर आई थी. वहीं, फिल्म के 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शोज रखे गए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ना सिर्फ वीकेंड पर बल्कि वीकडेज में धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. इस मूवीज को देखने के लिए सिनेमाघरों में लोग उमड़ रहे हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने शुक्रवार यानी नौवें दिन 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 26 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई करते हुए 700 करोड़ रुपये के कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया था. इसके साथ ही इस फिल्म ने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया. हालांकि, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इन दो मूवीज से पीछे रह गई है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने सिर्फ 9 दिनों में जबरदस्त कमाई करने करने वाली 'जवान' (643.87 करोड़ रुपये), 'स्त्री 2' (627.02 करोड़ रुपये), 'छावा' (600 करोड़ रुपये), 'एनिमल' (556.36 करोड़ रुपये), 'पठान' (543.05 करोड़ रुपये), 'गदर 2' (525.45), 'बाहुबली 2 हिंदी' (510.00) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' अभी 'धुरंधर' (895.96 करोड़ रुपये) और 'पुष्पा 2 हिंदी' (830.10 करोड़ रुपये) से पीछे है.

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रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' कर रही कमाल

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' में पाकिस्तान में सेट की गई कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है. वहीं, फिल्म के नजर आ रहे स्टार्स ने इतनी धांसू अदाकारी दिखाई है कि लोग उनके फैन हो गए हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के इतने तेजी से बढ़ने का यही कारण है. ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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