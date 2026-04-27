Dhurandhar 2 Box Office Collection: 39 दिन बाद भी नहीं थम रही 'धुरंधर 2', छठे रविवार को भी सिनेमाघरों में नोटों की बारिश

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. रिलीज के 39वें दिन भी करोड़ों की कमाई कर रही है. विवादों और बैन के बावजूद आदित्य धर की यह फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही.

19 मार्च 2026 को जब 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तभी इसके पहले दिन की 100 करोड़ी ओपनिंग ने साफ बता दिया था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकाॅर्ड तोड़ देगी. अब रिलीज के 39 दिन बीत जाने के बाद भी यह एक्शन-थ्रिलर किसी नई फिल्म की तरह सिनेमाघरों में दौड़ रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब भारतीय सिनेमा के उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिन्हें सालों तक याद रखा जाएगा.

छठे रविवार का कलेक्शन

आमतौर पर फिल्में 4 हफ्ते के बाद दम तोड़ देती हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' का क्रेज छठे हफ्ते में भी बरकरार है. 'सैकनिल्क' की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने 39वें दिन यानी छठे रविवार को 3.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इस शानदार आंकड़े के साथ फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 1130.59 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. किसी भी फिल्म के लिए रिलीज के छठे हफ्ते में करोड़ों में कमाई करना उसकी क्वालिटी को दिखाता है.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की कमाई

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी रणवीर सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. 39 दिनों के भीतर फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1777.52 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. यह फिल्म अब 'बाहुबली 2' और 'दंगल' जैसे बड़े दिग्गजों के क्लब में शामिल होने के बेहद करीब है. कई नई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन 'धुरंधर 2' की स्क्रीन्स और दर्शकों की संख्या पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा.

'धुरंधर 2' की कहानी

इस फिल्म में पाकिस्तान के भीतर होने वाले गैंगवार और वहां की आतंकी गतिविधियों को बेहद बारीकी और निडरता के साथ दिखाया गया है. भारत को दी गई चोटों का जवाब जिस तरह से फिल्म के किरदारों ने दिया, उसे देखकर फैंस ही नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी हैरान हो गई है. फिल्म की कहानी इतनी खतरनाक थी कि पाकिस्तान ने इसे अपने देश में पूरी तरह से बैन कर दिया. वहां इसे प्रोपेगेंडा मूवी करार दिया गया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बैन के बावजूद पड़ोसी देश के सोशल मीडिया और गलियारों में इस फिल्म की जमकर चर्चा हुई.

सितारों से सजी फिल्म की कास्टिंग

आदित्य धर ने इस फिल्म के लिए किरदारों का कास्टिंग बहुत सोच-समझकर किया. रणवीर सिंह के करियर की यह अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है. उनके साथ आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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