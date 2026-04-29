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Dhurandhar 2 Box Office Collection: मंगलवार को भी 'धुरंधर 2' का मंगल ही मंगल, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने की धुआंधार कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection: 'धुरंधर: द रिवेंज' रणवीर सिंह स्टारर एक ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर है, जिसने 41 दिनों में 1800 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन पार कर लिया है. यह साल की सबसे सफल फिल्म बन गई है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 29, 2026 6:40 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection: मंगलवार को भी 'धुरंधर 2' का मंगल ही मंगल, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने की धुआंधार कमाई
धुरंधर 2 की कमाई

भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनकर आती हैं और महीनों तक जबरदस्त कमाई करती हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' ने ठीक ऐसा ही कर दिखाया है. 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस स्पाई थ्रिलर ने अपने प्रदर्शन के 41वें दिन भी अपनी धाक जमाई हुई है. रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर: द रिवेंज' एक ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलरों में शामिल हो गई है, जिसके साथ ही यह साल की सबसे सफल फिल्म बन गई है.

फिल्म ने की शानदार ओपनिंग

फिल्म के सफर की शुरुआत किसी सपने जैसी थी. पहले ही दिन 102 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ इसने साफ कर दिया था कि यह फिल्म तहलका मचाएगी. शुरुआती तीन दिनों तक लगातार 100 करोड़ से ज्यादा का डेली कलेक्शन करना फिल्म की जबरदस्त हाइप और रणवीर सिंह की स्टार पावर को दिखाता है. गौरतलब है कि इसका पार्ट दिसंबर 2025 में आया था, जिसके बाद इसका सीक्वल मार्च में आया.

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41वें दिन के आंकड़े

रिलीज के छठे हफ्ते में एंट्री करने के बावजूद, 'धुरंधर 2' की पकड़ कमजोर नहीं पड़ी है. 41वें दिन यानी छठवे मंगलवार के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 1.35 करोड़ रुपये की कमाई की है. भले ही यह आंकड़ा शुरुआती दिनों के मुकाबले छोटा लगे, लेकिन 40 दिनों के बाद भी करोड़ों में कमाई करना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी बात है. अब पूरी इंडस्ट्री की नजरें आमिर खान की 'दंगल' के 2000 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड पर टिकी हैं. क्या 'धुरंधर 2' भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाएगी? यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिल्म की रफ्तार को देखते हुए 2000 करोड़ अब ज्यादा दूर नहीं लगता.

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फिल्म की टोटल कमाई

धुरंधर 2 कलेक्शन डे 41: 1.23 करोड़ रुपये
इंडिया नेट कलेक्शन: 1132.87 करोड़
इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: 1355.97 करोड़
वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 1,800 करोड़ से अधिक

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शानदार स्टार कास्ट और निर्देशन

इस स्पाई यूनिवर्स की सफलता के पीछे आदित्य धर का विजन और एक दिग्गज स्टार कास्ट की मेहनत है. रणवीर सिंह ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग और एक्शन से दर्शकों का दिल जीता है. उनके साथ संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों ने फिल्म में जान डाल दी है. सारा अर्जुन, राकेश बेदी और मानव गोहिल जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी कहानी को मजबूती दी है. जिओ स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म बनाई गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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