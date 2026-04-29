Dhurandhar 2 Box Office Collection: मंगलवार को भी 'धुरंधर 2' का मंगल ही मंगल, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने की धुआंधार कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection: 'धुरंधर: द रिवेंज' रणवीर सिंह स्टारर एक ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर है, जिसने 41 दिनों में 1800 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन पार कर लिया है. यह साल की सबसे सफल फिल्म बन गई है.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनकर आती हैं और महीनों तक जबरदस्त कमाई करती हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' ने ठीक ऐसा ही कर दिखाया है. 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस स्पाई थ्रिलर ने अपने प्रदर्शन के 41वें दिन भी अपनी धाक जमाई हुई है. रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर: द रिवेंज' एक ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलरों में शामिल हो गई है, जिसके साथ ही यह साल की सबसे सफल फिल्म बन गई है.

फिल्म ने की शानदार ओपनिंग

फिल्म के सफर की शुरुआत किसी सपने जैसी थी. पहले ही दिन 102 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ इसने साफ कर दिया था कि यह फिल्म तहलका मचाएगी. शुरुआती तीन दिनों तक लगातार 100 करोड़ से ज्यादा का डेली कलेक्शन करना फिल्म की जबरदस्त हाइप और रणवीर सिंह की स्टार पावर को दिखाता है. गौरतलब है कि इसका पार्ट दिसंबर 2025 में आया था, जिसके बाद इसका सीक्वल मार्च में आया.

41वें दिन के आंकड़े

रिलीज के छठे हफ्ते में एंट्री करने के बावजूद, 'धुरंधर 2' की पकड़ कमजोर नहीं पड़ी है. 41वें दिन यानी छठवे मंगलवार के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 1.35 करोड़ रुपये की कमाई की है. भले ही यह आंकड़ा शुरुआती दिनों के मुकाबले छोटा लगे, लेकिन 40 दिनों के बाद भी करोड़ों में कमाई करना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी बात है. अब पूरी इंडस्ट्री की नजरें आमिर खान की 'दंगल' के 2000 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड पर टिकी हैं. क्या 'धुरंधर 2' भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाएगी? यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिल्म की रफ्तार को देखते हुए 2000 करोड़ अब ज्यादा दूर नहीं लगता.

फिल्म की टोटल कमाई

धुरंधर 2 कलेक्शन डे 41: 1.23 करोड़ रुपये

इंडिया नेट कलेक्शन: 1132.87 करोड़

इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: 1355.97 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 1,800 करोड़ से अधिक

शानदार स्टार कास्ट और निर्देशन

इस स्पाई यूनिवर्स की सफलता के पीछे आदित्य धर का विजन और एक दिग्गज स्टार कास्ट की मेहनत है. रणवीर सिंह ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग और एक्शन से दर्शकों का दिल जीता है. उनके साथ संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों ने फिल्म में जान डाल दी है. सारा अर्जुन, राकेश बेदी और मानव गोहिल जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी कहानी को मजबूती दी है. जिओ स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म बनाई गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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