ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 10: 'धुरंधर 2' ने किया तगड़ा धमाका, कलेक्शन गया 750...

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 10: 'धुरंधर 2' ने किया तगड़ा धमाका, कलेक्शन गया 750 करोड़ रुपये के पार

Dhurandhar 2 Collection Till Now: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा धमाका किया है. फिल्म ने 750 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 28, 2026 7:25 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 10: 'धुरंधर 2' ने किया तगड़ा धमाका, कलेक्शन गया 750 करोड़ रुपये के पार
फिल्म धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection: इन दिनों सिर्फ एक ही फिल्म की चर्चा हो रही है और वो है 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2). इस फिल्म ने लोगों के बीच ऐसा माहौल बनाया है कि लोग सिनेमाघरों की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं. मेकर्स को अच्छी फिल्म बनाने का जबरदस्त फायदा मिल रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई तो सुपरफास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म ने रिलीज के बाद 10वें दिन 750 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कहानी से लेकर एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक तक हर पहलू की जमकर तारीफ की जा रही है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

Also Read
Dhurandhar 2: खूब होगी मारकाट... OTT पर रिलीज होगा 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन? ल्यारी के शकील का बड़ा खुलासा Exclusive

फिल्म 'धुरंधर 2' हुई 750 करोड़ी

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उसी दिन पता चल गया था कि ये कई मूवीज के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाली है. ये फिल्म लोगों की उम्मीद पर खरी उतरी और इसकी जमकर तारीफ हो रही है. वहीं, फिल्म का कलेक्शन सबके सामने है. हालांकि, फिल्म में दिखाए गए हद से ज्यादा खून-खराबे को लेकर इसकी आलोचना भी हुई और कुछ लोगों ने इसे प्रोपगेंडा मूवी बता दिया. फिल्म 'धुरंधर 2' इन बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और लगातार जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. फिल्म के 10वें दिन शाम 7 बजे तक की कमाई के आकंड़े सामने आ गए हैं. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म ने शनिवार को शाम 7 बजे तक 39.98 करोड़ रुपये कमा लिए थे. इस तरह से फिल्म ने अब तक 755.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. फिल्म की शाम तक कमाई से पता चलता है कि 10वें दिन 70 करोड़ रुपये पार हो जाएगा.

Also Read
Dhurandhar 2: क्या सच में 'बड़े साहब' से खौफ खाता है डिप्रेशन? जानिए क्या है Danish Iqbal की फुर्ती का राज Exclusive

आदित्य धर की दोनों फिल्मों से कनेक्ट हुए लोग

फिल्म 'धुरंधर' की तरह फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी ने भी लोगों से कनेक्ट किया. वहीं, फिल्म के दूसरे पार्ट में नोटबंदी और अतीक अहमद के प्रेरित किरदार से लोग काफी ज्यादा जुड़े. आदित्य धर ने दोनों फिल्मों में जो मुद्दा उठाया है, वो लोगों को दिल में उतर गया और कमाई आसमान छूने लगी. दोनों फिल्मों में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन नजर आए स्टार्स ने अपने किरदार के लिए न्याय किया है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ये फिल्म मनोरंजन का कंप्लीट पैकेज है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
Dhurandhar 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में बंपर कमाई करने वाली मूवीज की टॉप 10 लिस्ट में इस नंबर पर है 'धुरंधर 2'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh