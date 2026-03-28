Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 10: 'धुरंधर 2' ने किया तगड़ा धमाका, कलेक्शन गया 750 करोड़ रुपये के पार

Dhurandhar 2 Collection Till Now: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' ने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा धमाका किया है. फिल्म ने 750 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection: इन दिनों सिर्फ एक ही फिल्म की चर्चा हो रही है और वो है 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2). इस फिल्म ने लोगों के बीच ऐसा माहौल बनाया है कि लोग सिनेमाघरों की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं. मेकर्स को अच्छी फिल्म बनाने का जबरदस्त फायदा मिल रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई तो सुपरफास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म ने रिलीज के बाद 10वें दिन 750 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कहानी से लेकर एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक तक हर पहलू की जमकर तारीफ की जा रही है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' हुई 750 करोड़ी

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उसी दिन पता चल गया था कि ये कई मूवीज के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाली है. ये फिल्म लोगों की उम्मीद पर खरी उतरी और इसकी जमकर तारीफ हो रही है. वहीं, फिल्म का कलेक्शन सबके सामने है. हालांकि, फिल्म में दिखाए गए हद से ज्यादा खून-खराबे को लेकर इसकी आलोचना भी हुई और कुछ लोगों ने इसे प्रोपगेंडा मूवी बता दिया. फिल्म 'धुरंधर 2' इन बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और लगातार जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. फिल्म के 10वें दिन शाम 7 बजे तक की कमाई के आकंड़े सामने आ गए हैं. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म ने शनिवार को शाम 7 बजे तक 39.98 करोड़ रुपये कमा लिए थे. इस तरह से फिल्म ने अब तक 755.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. फिल्म की शाम तक कमाई से पता चलता है कि 10वें दिन 70 करोड़ रुपये पार हो जाएगा.

आदित्य धर की दोनों फिल्मों से कनेक्ट हुए लोग

फिल्म 'धुरंधर' की तरह फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी ने भी लोगों से कनेक्ट किया. वहीं, फिल्म के दूसरे पार्ट में नोटबंदी और अतीक अहमद के प्रेरित किरदार से लोग काफी ज्यादा जुड़े. आदित्य धर ने दोनों फिल्मों में जो मुद्दा उठाया है, वो लोगों को दिल में उतर गया और कमाई आसमान छूने लगी. दोनों फिल्मों में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन नजर आए स्टार्स ने अपने किरदार के लिए न्याय किया है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ये फिल्म मनोरंजन का कंप्लीट पैकेज है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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