Dhurandhar 2 Box Office Collecion Day 13: 900 करोड़ रुपये के करीब पहुंची 'धुरंधर 2', दोपहर 12 बजे तक हुई इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Collection Till Now: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' लगातार कमाल कर रही है. इस फिल्म ने 13वें दिन दोपहर तक अच्छा कलेक्शन कर लिया था.

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और तेजी से आगे बढ़ रही है. इस फिल्म ने 900 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. ये फिल्म लगातार अच्छी कमाई कर रही है. ये फिल्म ना सिर्फ वीकेंड पर बल्कि वीकडेज में भी बंपर कलकेक्शन कर रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को बॉक्स ऑफिस पर 13वें दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने मंगलवार दोपहर 12 बजे तक कितनी कमाई कर ली थी.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर लिया इतना कलेक्शन

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले जैसे उम्मीद की जा रही थी, ये उस पर बिल्कुल खरी उतरी है. फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो चुके हैं और इसे देखने के लिए अभी सिनेमाघरों में लोग उमड़ रहे हैं. फिल्म दूसरे सप्ताह के वीकडेज में डबल डिजिट में कमाई कर रही है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 13वें दिन दोपहर 12 बजे तक अच्छी कमाई कर ली थी. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने 4.97 करोड़ रपये का कलेक्शन करते हुए अब तक 877.14 करोड़ रुपये जोड़ लिए थे. इस तरह से फिल्म ने 900 करोड़ रुपये की कमाई की तरफ कदम बढ़ा दिए. मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म दो सप्ताह के पूरे होने ये आंकड़ा पार कर जाएगी. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बीते सोमवार को 25.30 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर की बंपर कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1392 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. इस तरह से ये फिल्म 1400 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने अपने पहले पार्ट यानी 'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिल्म ने करीब 1355 करोड़ रुपये कमाए थे. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर बॉलीवुड से लेकर साउथ के सेलिब्रिटीज ने काफी अच्छा बताया है. फिल्म की स्टोरीलाइन से लेकर कास्टिंग की जबरदस्त चर्चा हो रही है. डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुंरधर 2' की कास्टिंग की बात करें तो रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, विवेक सिन्हा, गौरव गेरा, दानिश इकबाल समेत कई सितारे नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more