Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 16: 'धुरंधर 2' ने पार किया 950 करोड़ रुपये का आंकड़ा, फ्राइडे को हुई इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Collection On Third Friday: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 16वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. इस फिल्म ने 950 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Till Now: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को लगातार जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये बॉलीवुड की पहली 1000 करोड़ी फिल्म बनने की राह पर निकल पड़ी है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद तीसरे शुक्रवार को अच्छा कलेक्शन किया है और आंकड़ा 950 करोड़ रुपये के पार चला गया है. फिल्म को 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी का भी फायदा मिला है. ये फिल्म आने वाले शनिवार और रविवार की कमाई से 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने में सफल हो सकती है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने 1000 करोड़ रुपये की तरफ बढ़ाए कदम

फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर कमाल जारी है. ये फिल्म वीकडेज में भी अच्छी कमाई कर रही है, वहीं वीकेंड पर बंपर नोट छाप रही है. फिल्म ने रिलीज के बाद तीसरे शुक्रवार को धांसू कलेक्शन करते हुए आंकड़ा 950 करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 16वें दिन यानी थर्ड फ्राइडे को 21.55 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म का कलेक्शन 959.37 करोड़ रुपये के पार चला गया है. ये फिल्म आने वाले दिनों में 1000 करोड रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी. इस तरह से डायरेक्टर आदित्य धर की ये फिल्म बॉलीवुड में इतिहास लिख देगी. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वहीं, फिल्म के 18 मार्च को पेड प्रीव्यू रखे गए थे.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दिखाया जलवा

गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर 2' के मेकर्स ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. इस तरह से देखा जाए तो फिल्म 'धुरंधर 2' अब सिर्फ 'दंगल', 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' से पीछे है. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने 'आरआरआर', 'केजीएफ 2', 'पठान', 'जवान', 'कल्कि 2898 एडी' जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज को पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर सामने आया था ये विवाद

आदित्य धर के डायरेक्शन में फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर बीते दिनों एक विवाद सामने आया था. दरअसल, राइटर संतोष कुमार आरएस ने फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर दावा किया था कि ये उनकी स्क्रिप्ट है. उन्होंने साल 2023 में स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसे चोरी किया गया है. संतोष कुमार आरएस ने कहा है कि वह फिल्म 'धुरंधर 2' के खिलाफ केस करेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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