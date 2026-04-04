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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 17: 1000 करोड़ी होने से एक कदम दूर है 'धुरंधर 2', शनिवार को हुई इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Collection: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' ने शनिवार को जबरदस्त कमाई की है. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये की कमाई की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 4, 2026 10:44 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 17: 1000 करोड़ी होने से एक कदम दूर है 'धुरंधर 2', शनिवार को हुई इतनी कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की कमाई में उछाल आया है.

Dhurandhar 2 Box Office: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की कमाई में शनिवार में जबरदस्त उछाल आया है. फिल्म ने बीते शुक्रवार से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' आने वाले रविवार को ये जादुई आंकड़ा पार कर जाएगी और पहली बॉलीवुड मूवी बन जाएगी. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 17वें दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

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19 मार्च को रिलीज हुई थी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2'

बीत 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. जिसके चलते फिल्म ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई बॉलीवुड मूवी नहीं कर पाई है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 17वें दिन शनिवार को 25.65 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 985.02 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म संडे को 1000 करोड़ रुपये क्लब में शामिल हो जाएगी और इतिहास रच देगी. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दूसरी फिल्मों को बहुत मशक्कत करनी होगी. इस फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार हो गया है.

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आदित्य धर की मेहनत हुई सफल

डायरेक्टर आदित्य धर की तीन साल की मेहनत सफल हुई है. उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' की सर्च से लेकर शूटिंग तक काफी समय दिया है. हालांकि, उनको मेहनत का जबरदस्त परिणाम मिला है. फिल्म 'धुरंधर' ने जहां वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' ने 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और अभी फिल्म सनेमाघरों में लगी हुई है. दोनों फिल्मों को ना सिर्फ फैंस का बल्कि सेलिब्रिटीज का भी प्यार मिला है.

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आदित्य धर की दोनों फिल्मों की स्टारकास्ट

फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' की कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, गौरव गेरा, उदयवीर संधू, नवीन कौशिक, सौम्या टंडन, दानिश इकबाल, दानिश पंडोर, विवेक सिन्हा जैसे सितारे नजर आए हैं. दोनों फिल्म की जबरदस्त कहानी के साथ ही जबरदस्त स्टारकास्ट भी देखने को मिली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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