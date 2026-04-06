Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 19: 1000 करोड़ी 'धुरंधर 2' का थर्ड मंडे को रहा ये हाल, जानें कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection: फिल्म 'धुरंधर 2' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने थर्ड मंडे को कितनी कमाई की है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 19: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में 19 मार्च में रिलीज हुई थी. ये फिल्म लगातार 19 दिन से डबल डिजिट में कमाई कर रही है. फिल्म का क्रेज काम होने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' को भारत के साथ ओवरसीज मार्केट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म ने जहां भारत में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है तो वहीं दुनियाभर में फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा 1600 करोड़ रुपये पार कर चुका है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इंडियन बॉक्स ऑफिस ऑफिस पर अब तक कितनी कमाई कर ली है.

Read more